Pfizer: Cepivo je učinkovito tudi proti južnoafriški različici

V skupnem sporočilu za javnost sta podjetji zapisali, da so nove analize pokazale, da zaščita njihovega cepiva po prejemu drugega odmerka traja vsaj šest mesecev, kar je potrdila analiza 927 primerov. Cepivo je 91-odstotno učinkovito, pri tem pa resnih stranskih učinkov niso zaznali. Cepivo je 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju resnega poteka koronavirusne bolezni, kot ga definira ameriški center za nadzor nalezljivih bolezni, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Prav tako je cepivo popolnoma učinkovito tudi proti različici B.1.351 oziroma t.i. južnoafriškem sevu, čeprav so se raziskovalci bali, da bi cepiva lahko bila manj učinkovita proti tej različici.

Spomnimo

Že v sredo so sporočili, da je cepivo 100-odstotno učinkovito in varno pri otrocih, starih od 12 do 15 let. Zato bodo v prihodnjih tednih zaprosili za izredno odobritev cepiva za mlade v ZDA in EU, upajo, da bodo to starostno skupino začeli cepiti še pred začetkom naslednjega šolskega leta.