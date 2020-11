Pfizer: Cepivo je varno in nudi 95-odstotno učinkovitost

V začetku prejšnjega tedna sta Pfizer in BioNTech kot prvi podjetji na svetu presenetili, da se je njuno cepivo v tretji in tudi zadnji fazi kliničnih testiranj izkazalo za učinkovito - najmanj 90-odstotno učinkovito. To so bili prvotno podatki, končni rezultati pa so še bolj vzpodbudni.

Podjetji prav tako pravita, da je cepivo učinkovito v vseh starostnih skupinah, pri osebah nad 65. letom starosti naj bi zagotavljajo vsaj 94-odstotno zaščito, poroča Forbes.

Tako v ZDA kot v EU bosta podjetji v naslednjih dneh zaprosili za odobritev cepiva za nujne primere.

Ugotovitve temeljijo na podlagi kliničnih testiranj po dveh odmerkih. "Rezultati raziskave so pomemben korak na tem zgodovinskem osemmesečnem potovanju razvijanja cepiva, ki lahko pomaga pri odpravi te uničujoče pandemije,"je dejal izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla.

V tretji fazi kliničnih preizkušanj je sicer sodelovalo več kot 43.500 ljudi iz različnih okolij. Zaščito pred boleznijo so prostovoljci razvili sedem dni po prejetju drugega odmerka cepiva z delovnim imenom BNT162b2 in 28 dni po prvem.

V ponedeljek je Moderna kot drugo farmacevtsko podjetje sporočilo, da so uspešni v tretji fazi testiranj cepiva. To nudi 94,5-odstotno zaščito.