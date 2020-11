Pfizer in BioNtech izdelala prvo cepivo, ki nudi 90-odstotno zaščito

Razvijalca cepiva proti koronavirusu – Pfizer in BioNTech – sta današnji dan označila kot "velik dan za znanost in človeštvo". "Prvi sklop rezultatov našega preizkusa cepiva proti covidu-19 v tretji fazi daje začetne dokaze o sposobnosti našega cepiva za preprečevanje covida-19,"je dejal predsednik in izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla. "Z današnjimi novicami smo pomemben korak k temu, da ljudem po vsem svetu zagotovimo prepotreben preboj, ki bo pomagal končati to globalno zdravstveno krizo," je dodal.