Pfizer in BioNTech predlagata še tretji odmerek cepiva

Prošnjo za odobritev tretjega odmerka cepiva namerava Pfizer, kot so v četrtek sporočili iz podjetja, pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) vložiti avgusta.

A FDA in Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) sta podjetju prav tako v četrtek že odgovorila, da poživitveni odmerki zaenkrat niso potrebni in da niso podjetja tista, ki bodo odločala, kdaj bodo. Kot sta še dodala, raziskave glede tretjega odmerka še potekajo, ko oziroma če bodo znanstveniki ocenili, da je ta potreben, pa sta ga pripravljena odobriti.

V podjetjih Pfizer in BioNTech ocenjujejo, da bo tretji odmerek ponudil ustrezno zaščito pred različico delta, zato nameravajo tako v ZDA kot tudi v Evropi in drugih regijah sveta v prihodnjih tednih zaprositi za njegovo odobritev.

Začasni rezultati testiranj, ki še potekajo, namreč kažejo, da tretji odmerek v primerjavi s prvima dvema za kar pet- do desetkrat poveča raven protiteles proti originalnemu sevu novega koronavirusa in proti različici beta, ki so jo prvič potrdili v Južni Afriki.

Podobne rezultate podjetji pričakujeta tudi v primeru različice delta. Obenem sicer že razvijata novo cepivo, posebej prilagojeno tej novi različici, so še sporočili v četrtek.

Iz Pfizerja in BioNTecha so še pojasnili, da podatki izraelskega ministrstva za zdravje kažejo, da učinkovitost dveh odmerkov cepiva šest mesecev po cepljenju pojenja tako pri preprečevanju okužb kot bolezni. Vendar pa učinkovitost pri preprečevanju hujših potekov bolezni ostaja visoka.

Podjetji menita, da bi bil tretji odmerek njunega cepiva primeren v obdobju šestih do 12 mesecev po drugem odmerku, da se ohrani najvišja raven zaščite.