Pfizer in BioNTech začela raziskavo o varnosti cepiva proti covidu-19 pri nosečnicah

V raziskavi sodeluje približno 4000 prostovoljk, starejših od 18 let, nekatere pa so že cepili s prvim odmerkom.

Farmacevtski podjetji sta sporočili, da sta začeli klinično raziskavo o varnosti in učinkovitosti svojega cepiva proti covidu-19 pri nosečnicah. V raziskavi bodo sodelovale nosečnice iz ZDA, Kanade, Argentine, Brazilije, Čila, Mozambika, Južne Afrike, Velike Britanije in Španije.

Nosečnice so podvržene večjemu tveganju za zaplete in težji potek bolezni covid-19, zato je ključnega pomena, da razvijemo cepivo, ki je varno in učinkovito tudi za to populacijo, je dejal podpredsednik kliničnih raziskav in razvoja cepiv pri Pfizerju William Gruber.

Zdaj, ko kampanja cepljenja s cepivom Pfizerja in BioNTecha po vsem svetu uspešno poteka, je čas, da naredimo naslednji korak in razširimo klinični program na druge ranljive populacije, kot so nosečnice, da bi lahko zaščitili tako njih kot prihodnje generacije, pa je dejal soustanovitelj nemškega BioNTecha Özlem Türeci.