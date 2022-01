Pfizer in BioNTech začela s klinično študijo cepiva proti različici omikron

Farmacevtska giganta Pfizer in BioNTech sta začela s klinično študijo, v kateri bosta ocenjevala varnost in učinkovitost cepiva, ki je usmerjeno proti novi covidni različici omikron. Generalni direktor Pfizerja Albert Bourla je že v začetku leta napovedal, da bo podjetje do marca pripravilo cepivo, ki bo usmerjeno proti omikronu, a bo hkrati ščitilo tudi proti drugim različicam covida-19. V študiji bo sodelovalo do 1420 oseb.

Izvršni direktor podjetja BioNTech Ugur Sahin je dejal, da vse več podatkov kaže na to, da učinkovitost trenutnega cepiva zaradi omikrona upada hitreje kot v primerjavi s preteklimi sevi. Tako so si za cilj zadali, ad razvijejo cepivo, ki zagotavlja trajno zaščito pred omikronom, je dejal po poročanju CNBC. V klinični študiji, ki bo preverjala učinkovitost in varnost cepiva, usmerjenega proti omikronu, bo sodelovalo do 1420 oseb, razdeljene pa bodo v tri kohorte, v katerih bodo preverjali različne kombinacije cepiv. Ena med njimi bo zajemala udeležence, ki se še niso cepili, prejeli pa bodo tri odmerke cepiva na osnovi omikrona. "Upamo, da bomo z novim cepivom dosegli veliko boljšo zaščito, zlasti pred okužbami," je ob tem dejal generalni direktor Pfizerja Albert Bourla. Center za nadzor in preprečevanje bolezni so v prejšnji teden objavljeni študiji ugotovili, da je poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva 14 dni po prejetju 90-odstotno učinkovit pri preprečevanju hospitalizacije pri osebah, okuženih z omikronom. Podatki Agencije za zdravstveno varnost Združenega kraljestva, ki je bila objavljena v začetku leta, sicer kažejo, da je dva do tri tedne po prejetju poživitvenega odmerka ta v 75 odstotkih učinkovit tudi pri preprečevanju simptomatske okužbe s tem novim sevom. Vendar pa je študija pokazala tudi, da začne zaščita po 10 tednih hitro slabeti. "Čeprav po raziskavah poživitveni odmerki še naprej zagotavljajo visoko raven zaščite pred hudo obliko bolezni in hospitalizacijo, pa se zavedamo, da moramo biti pripravljen na morebitno oslabitev zaščite. Prav tako moramo pomagati pri reševanju težav z omikronom in morebitnimi novimi različicami, ki bi se lahko pojavile v prihodnosti," je dejala vodja razvoja cepiva pri Pfizerju Kathrin Jansen. Različica omikrona ima na desetine mutacij, od katerih jih je veliko prav v proteinu bodice S, ki ga virus uporablja za invazijo na človeške celice. Trenutna cepiva, ki so bila leta 2020 razvita proti prvotnemu sevu virusa, so usmerjena prav v ta protein, vendar pa protitelesa sčasoma težje ščitijo pred virusom, saj konica mutira vse pogosteje. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v ponedeljek dejal, da je bilo organizaciji prijavljenih več kot 80 milijonov primerov okužb z novim koronavirusom, odkar je bila pred devetimi tedni odkrita različica omikron.