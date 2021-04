Pfizer in BioNTech zaprosila za odobritev svojega cepiva za otroke v EU

Kot so navedli, so vložili prošnjo, da EMA dovoljenje za pogojno uporabo cepiva ameriškega farmacevtskega podjetja in nemškega biotehnološkega podjetja razširi na mladostnike, stare med 12 in 15 let.

Po ocenah ​​ustanovitelja podjetja BioNTechUgurja Sahina bi lahko prve šolarje proti novemu koronavirusu cepili že junija. Dosedanja opažanja o učinkovitosti pri otrocih so "spodbudna", je poudaril. Prepričan je, da je zelo pomembno, da se otrokom omogoči vrnitev v vsakdanje šolsko življenje ter brezskrbna srečanja z družino in prijatelji.

Ko gre za odobritev protikoronskih cepiv v Evropi, po dosedanji praksi med vlogo in odobritvijo mine nekaj tednov. Zaenkrat je cepivo naveze BioNTech in Pfizer tako v EU kot v ZDA odobreno za starejše od 16 let.