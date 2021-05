Pfizer in EU sklenila pogodbo za dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiva

Pogodba, ki sta jo podpisala Evropska unija in podjetje Pfizer/BioNTech, je sklenjena za med letoma 2021 in 2023, uniji pa naj bi zagotovila 1,8 milijarde odmerkov cepiva. Pogodba zajema zaloge, donacije in nadaljnjo prodajo odmerkov, je sporočila Evropska komisija, poročaEuronews.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyenje na družbenem omrežju že zapisala, da je njen urad "pravkar odobril pogodbo za zagotovljenih 900 milijonov odmerkov". Dodala je, da bodo sledile še druge pogodbe in tudi druge tehnologije cepiv.