Pfizer prepolovil napovedi o letošnji dobavi cepiva proti covidu: na voljo le 50 milijonov doz

Kot je za ameriški časnik Wall Street Journal pojasnila tiskovna predstavnica Pfizerja, so bili prisiljeni cilj, ki so si ga zastavili za letos, prepoloviti predvsem zaradi težav v nabavni verigi. Za povečanje nabave surovin za izdelavo cepiva bodo namreč potrebovali precej več časa, kot so sprva predvideli.

Poleg tega so bili rezultati klinične faze testiranja cepiva na voljo kasneje, kot so pričakovali, kar je tudi prispevalo k zamudi, poročanje Wall Street Journala na svoji spletni strani povzema nemški Deutsche Welle (DW).

Cepivo Pfizerja in BioNTecha naj bi bilo 95-odstotno učinkovito, njegovo splošno uporabo pa so zaenkrat odobrili v Združenem kraljestvu in Bahrajnu.