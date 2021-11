Pfizer razvil svojo covidno tableto in jo združil z zdravilom za HIV

Farmacevtska podjetja hitijo z razvojem oralnih protivirusnih zdravil, ki bi bila namenjena zdravljenju covida-19. Potem ko so Britanci kot prvi na svetu odobrili tableto molnupiravir ameriškega podjetja Merck, je svoje preliminarne izsledke prve izmed treh raziskav za podobni izdelek predstavil tudi Pfizer. Zatrjujejo, da njihove tablete z delovnim imenom PF-07321332, če se vzamejo v prvih dneh po pojavu simptomov, zmanjšajo tveganje za hospitalizacijo ali smrt kar za 89 odstotkov.

icon-expand Pfizer, tableta FOTO: Dreamstime

Pfizerjeva tableta sodi med t. i. zaviralce proteaz, skupino učinkovin za zdravljenje ali preprečevanje virusnih okužb, vključno HIV-om in hepatitisom C. Deluje tako, da zavira encim, ki ga virus potrebuje za množenje v človeških celicah. Zdravilo za HIV iz splošne uporabe pa se dodaja, da bi upočasnila presnovo oziroma razpadanje Pfizerjeve tablete, da bi ta lahko v telesu ostala aktivna dalj časa in v višjih koncentracijah.

Njihova študija je vključevala 1219 necepljenih covidnih bolnikov z večjim tveganjem za razvoj hujše oblike bolezni, nekateri so dobili placebo, drugi pa tablete v kombinaciji z nizkimi odmerki ritonavira, zdravila za HIV, klinično raziskavo povzema CNBC. V bolnišnici je pristalo precej manj tistih, ki so prejeli zdravilno kuro. Med 607 bolniki, ki so v petih dneh po pojavu simptomom prejeli tableto v kombinaciji z zdravilom za HIV, so zabeležili šest hospitalizacij in nič smrti. Med 612 bolniki, ki so prejeli placebo, pa jih je v bolnišnico moralo 41, 10 ljudi je umrlo.

icon-expand Zmanjšanje števila hospitaliziranih bolnikov je ključnega pomena v boju s covidom. FOTO: Dreamstime

Oralna terapija je ključnega pomena Prvi mož Pfizerja Albert Bourla je dejal, da bi lahko omenjena oralna terapija, če bo odobrena, preprečila devet od desetih hospitalizacij. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da so rezultati za zdaj zapisani le v sporočilu za javnost, ne pa še v zdravstvenem zborniku, vendar vseeno predstavljajo obetajoč korak naprej v boju s covidom. Za zdaj je, razen v prej omenjeni Veliki Britaniji, v svetu na voljo le intravenozna terapija. "Imeti na voljo oralno terapijo je ključnega pomena," poudarja Carlos Del Rio z medicinske fakultete Emory. "Če lahko bolniki zdravljenje začnejo še preden se razvije hujša oblika bolezni, v boju s covidom pridobimo vsi," dodaja strokovnjakinja za nalezljive bolezni Simone Wildes iz neprofitnega zdravstvenega sistema South Shore Health. Na splošno strokovnjaki sicer opozarjajo, da tablete niso nadomestilo za cepivo, ki je zdaleč najbolj varen in učinkovit način za zmanjšanje tveganja hospitalizacije. Vseeno pa predstavljajo pomembno razliko za covidne bolnike, še posebej za tiste z oslabljenim imunskim sistemom, če jih prejmejo pravočasno. Ključnega pomena je to, da se jih lahko jemlje doma, zunaj bolnišničnega okolja.

icon-expand Merckovo zdravilo za covid-19 Molnupiravir FOTO: Shutterstock

Bolnikom na voljo na začetku leta 2022? Merck je prošnjo za izredno odobritev tablet molnupiravir že vložil tudi pri Ameriški upravi za hrano in zdravila (FDA), odobritev pričakujejo še pred koncem leta. Čeprav so izsledki njihovih raziskav pokazali, da molnupiravir v primerjavi s Pfizerjevimi 89 odstotki tveganje za hospitalizacije in smrti "le" prepolovi, strokovnjaki opozarjajo, da študiji obeh podjetij nista primerljivi, saj sta bili izvedeni na drugačen način in sta se osredotočili na drugačen kliničen izid.

Pri Pfizerju pravijo, da bodo svoje izsledke s FDA delili "takoj, ko bo mogoče". Omenjena raziskava je bila namreč le ena izmed treh, ki potekajo, rezultate ostalih dveh pa pričakujejo do konca leta. Takrat bodo poskusili dobiti tudi uradno odobritev za svoje zdravilo, kar pomeni, da bi lahko to bolnikom postalo na voljo na začetku leta 2022. Bourla pravi, da imajo trenutno kapacitete za izdelavo 500 milijonov tablet, kar je dovolj za 50 milijonov zdravilnih kur.