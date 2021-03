Pfizer: Mladostniki cepivo dobro prenašajo, učinkovitost pri mladih je 100-odstotna

V tretji fazi kliničnih preskušanj so cepivo Pfizer/BioNTech testirali na 2260 Američanih, starih med 12 in 15 let. Pokazalo se je, da se je njihov imunski sistem močno odzval na cepivo. Mesec dni po prejemu druge doze cepiva so namreč pri vseh udeležencih zaznali veliko število protiteles, so sporočili proizvajalci. Rezultati so celo boljši kot pri kliničnih preiskavah na mladih med 16 in 25 letom starosti.

Pfizer je tako sporočil, da je njihovo cepivo varno in 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju bolezni pri mladih med 12 in 15 letom starosti. Prav tako se je izkazalo, da omenjena starostna skupina cepivo dobro prenaša.

Stranski učinki pri mladih najstnikih so bili podobni kot pri tistih med 16 in 25 letom starosti. Največkrat so to bili bolečina na mestu vboda, utrujenost in povišana telesna temperatura. Udeležence klinične preiskave bodo spremljali še dve leti po njihovi drugi dozi.