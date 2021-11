Pfizerjevo cepivo pri mladostnikih varno in 100-odstotno učinkovito

Posodobljene ugotovitve tretje faze preizkušanja cepiva Pfizer/BioNTech proti covidu-19 so potrdile varnost in 100-odstotno učinkovitost cepiva pri mladostnikih, starih od 12 do 15 let, sta sporočili družbi Pfizer in BioNTech. Pri posameznikih, ki so bili po drugem odmerku spremljani vsaj šest mesecev, ni bilo opaženih resnih težav glede varnosti cepiva.

Posodobljeni podatki so pokazali, da je bila serija dveh 30 mikrogramskih odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech pri mladih 100-odstotno učinkovita od sedem dni do več kot štiri mesece po cepljenju z drugim odmerkom. icon-expand To so pokazale posodobljene ugotovitve tretje faze preizkušanja. FOTO: Shutterstock Podatki o neželenih stranskih učinkih so na splošno skladni z drugimi kliničnimi podatki o varnosti cepiva. Pri posameznikih, ki so bili po drugem odmerku spremljani vsaj šest mesecev, ni bilo opaženih resnih težav glede varnosti cepiva, sta sporočili družbi Pfizer in BioNTech. Družbi sta opozorili, da bodo podatki podprli načrtovano predložitev za popolno regulativno odobritev cepiva za to starostno skupino v ZDA in drugod po svetu. Cepivo je trenutno v ZDA na voljo posameznikom, starim od 12 do 15 let, na podlagi dovoljenja za nujno uporabo, ki ga je pristojna ameriška agencija izdala maja letos. Družbi nameravata te podatke predložiti tudi za pridobitev regulativnih dovoljenj za to starostno skupino v drugih državah. icon-expand