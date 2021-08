Pfizerjevo cepivo v ZDA prejelo dokončno dovoljenje za uporabo

Cepivo proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech je kot prvo v ZDA prejelo dovoljenje za uporabo pri osebah, starejših od 16 let. Doslej je imelo cepivo začasno dovoljenje za uporabo, zdaj pa ga je ameriška agencija za hrano in zdravila tudi dokončno potrdila. Odločitev so označili za pomemben mejnik v boju proti covidu-19.

Pfizerjevo cepivo FOTO: AP Omenjeno cepivo je kot prvo v ZDA dovoljenje za začasno uporabo dobilo decembra lani, z njim so cepili več deset milijonov ljudi, maja pa je proizvajalec zaprosil za izdajo dovoljenja za promet za ljudi, starejše od 16 let. Za pridobitev tega dovoljenja je potrebnih desetkrat več podatkov kot za začasno dovoljenje. FDA je sporočila, da so dovoljenje za uporabo izdali na podlagi podatkov iz kliničnih preizkusov in ocen, pri čemer je sodelovalo več kot 40.000 ljudi. Za osebe med 12. in 16. letom starosti medtem še vedno ostaja v veljavi začasno dovoljenje za uporabo. Več kot polovica vseh cepljenih Američanov je prejela Pfizerjevo cepivo, znano tudi pod imenom Comirnaty. Polno cepljenih je sicer 51 odstotkov Američanov. Začasno dovoljenje za uporabo imata v ZDA še cepivi Moderne in družbe Johnson & Johnson. Moderna je že zaprosila tudi za stalno dovoljenje za uporabo, vendar FDA še ni predložila vseh dokumentov, medtem ko Johnson & Johnson zahteve za izdajo dovoljenja še ni vložil. Ameriški zdravstveni organi upajo, da bo dokončna odobritev cepiva prepričala tiste Američane, ki se doslej za cepljenje zaradi varnostnih pomislekov niso odločili. "Medtem ko je na milijone ljudi že varno prejelo cepiva proti covidu-19, se zavedamo, da lahko dokončna odobritev cepiva s strani FDA vlije dodatno zaupanje v cepljenje," je dejala Janet Woodcock iz ameriške uprave za hrano in zdravila.