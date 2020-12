Pilota, ki je v Tajvanu zakrivil lokalni prenos novega koronavirusa, odpustili

Zaradi tega so na Tajvanu odpovedali več javnih dogodkov ob božiču, vlada pa je prebivalce pozvala, naj med prehodom v novo leto ostanejo doma, poroča britanski BBC. Na Tajvanu so doslej potrdili le 777 okužb z novim koronavirusom in sedem smrtnih žrtev covida-19. Tamkajšnje oblasti so kmalu po izbruhu pandemije zaprle meje in uvedle stroga karantenska pravila.