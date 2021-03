Pirnat: 'Nezakonito je pisati prekrške zaradi nenošenja mask'

Kot pravi Pirnat, odlok velja, dokler ga ne razveljavi in odpravi ustavno sodišče. "Smo v zelo neprijetni situaciji. Čeprav je vlada dala predlog in čeprav je državni zbor spreminjal zakon o nalezljivih boleznih, pa v nobenem trenutku v zakon ni dodal tega ukrepa. V javnih prostorih za posameznike po zakonu ni te obveznosti, in je to problem," izpostavlja pravni strokovnjak. Ob tem poudarja, da odloki sami po sebi niso neustavni.

Kaj lahko stori šola, če učenci in dijaki ne upoštevajo ukrepa? Pirnat pravi, da obstajajo tudi drugi ukrepi, ki jih lahko šola sprejme v primeru nenošenja maske, med drugim so to disciplinski ukrepi. "Ob tem poudarjam, da ne trdim, da je nespametno nositi masko, saj so razredi prostori, kjer je večja nevarnost za prenos okužbe." To je, po njegovem mnenju, eden od manj omejujočih ukrepov.

Pirnat upa, da bodo šole ukrep o obveznosti nošenja mask razumno uporabljale.