Pirnat: Tisti, ki so kazen že plačali, denarja ne morejo terjati nazaj

Vrhovno sodišče se sicer ni spuščalo v vprašanje veljavnosti odlokov samih po sebi. "To je stvar Ustavnega sodišča, ki je do zdaj že marsikateri odlok razveljavilo," pravi Pirnat.

Kaj pa takšna odločitev vrhovnega sodišča pomeni? "Vrhovno sodišče se je omejilo predvsem na presojo prekrškovne dimenzije te ureditve in ugotovilo je, da ni nobene zakonske podlage za prekršek in da ni bilo nobene zakonske podlage za njihovo izrekanje," odgovarja vodja katedre za upravno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti Rajko Pirnat . Kaj lastnik nekih prostorov določi kot pogoj za vstop pa je popolnoma drugo vprašanje, dodaja.

Na odločitev vrhovnega sodišča se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša , ki je dejal, da je to "neverjetno". "Povsod drugod po EU se je sodna veja oblasti trudila pomagati reševati zdravje in življenja ljudi," je zapisal.

Zakonske podlage za izrekanje kazni torej ni, vendar pa bi lahko tisti, ki so kazen že plačali, denar terjali nazaj? Kot odgovarja profesor, to samo po sebi ni mogoče: "Kdor se je pritožil in ima odprt postopek, lahko še upa, da kazni ne bo plačal, kdor pa je že plačal pa lahko pozabi na vrnitev denarja."

Kot je dejal, pravniki že dlje časa opozarjajo na težave vladanja z odloki. "Težava je da imamo predsednika vlade, ki je prepričan, da ima vedno prav. To se je pokazalo tudi pri osupljivem nespoštovanju odločitve upravnega sodišča," je kritičen.

Dodaja, da so reakcije ljudi v marsičem posledica načina odločanja, "ko je vlada prepričana, da vse najbolje ve, ko v svoje odločitve ne vključuje drugih subjektov, ko ni odprta za drugačne poglede, temveč slednje z nesramnimi tviti preprosto zavrača". "Situacija je zaskrbljujoča," še pravi.