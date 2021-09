Pirnat: Za obvezno cepljenje v določenih poklicih ni dobre podlage

Bi cepljenje res kmalu lahko postalo obvezno za zaposlene v državni upravi, kot je omenil notranji minister Aleš Hojs? Zaostrovanje pogojev je napovedal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. To je vprašanje, na katerega odgovore čakajo tudi Američani. Ameriški predsednik Joe Biden naj bi namreč napovedal, da bo zahteval cepljenje za milijone javnih uslužbencev in na to temo izdal celo ukaz. Vodja strokovne skupine Mateja Logar pravi, da bi lahko uveljavitev takega predloga olajšala marsikaj. Pravi strokovnjak za javno upravo Rajko Pirnat pa meni, da za takšen ukrep nimamo dobre podlage.

Čeprav se svetovna zdravstvena organizacija do tega vprašanja noče opredeliti, vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar pravi, uveljavitev takega predloga bi lahko olajšala marsikaj, ko se bodo epidemične razmere slabšale. Na nogah pa so že policijski sindikati, ki vztrajajo, to je nedopusten pritisk na zaposlene. Kaj pa na to pravi strokovnjak za javno upravo Rajko Pirnat? Ali obstaja pravna podlaga za uvedbo PC (prebolel, cepljen) v državni upravi, policiji, vojski? "Na ta ukrep je treba gledati kot na ukrep obveznega cepljenja, ki ga ureja zakon o nalezljivih boleznih," je za 24UR ZVEČER povedal Pirnat, ki ob tem poudarja, da zakon ureja zgolj obvezno cepljenje za nekatere v zakonu naštete bolezni. "Nato pa ima še neko ohlapno določbo, da se lahko obvezno cepljenje uvede tudi za druge, če so izpolnjeni določeni epidemiološki pogoji. Ne določa pa kateri," pravi. Pirnat meni, da je ta zakonska podlaga zato tako šibka, da bi bil odlok, "ki bi kar sam po sebi brez zakona uvedel obvezno cepljenje proti bolezni covid-19, nezakonit".

icon-expand Bo postalo cepljenje za določene poklice obvezno? FOTO: POP TV

Kaj pa, če bi se spremenilo sam zakon o nalezljivih boleznih? Pirnat odgovarja, da je obvezno cepljenje pravno zelo kompleksno vprašanje. Sodišče za človekove pravice je že odločal in izdalo sodbo o obveznem cepljenju, ki se sicer nanaša na cepljenje zoper otroške bolezni. "V njej je ocenilo, da obvezno cepljenje ne predstavlja kršitve konvencije," pravi, a ob tem poudarja, da je sodišče zelo natančno preučilo okoliščine: "Zlasti ali je cepljenje v demokratični družbi nujno potrebno za ohranitev zdravja in ali je ustrezno določeno z zakonom." Na drugi strani pa Pirnat poudarja, da je treba upoštevati tudi, da je januarja letos parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela resolucijo, ki govori o tem, da se obvezno cepljenje ne sme uvesti za bolezen covid-19: "In da je nedopustno, da bi države članice diskriminirale med tistimi, ki so cepljeni in tistimi, ki niso." Gre za izjemno občutljivo vprašanje, pravi Pirnat. "Morda bi obvezno cepljenje uvedli za nekatere kategorije delovnih mest, pri čemer pa bi morali zelo natančno izkazati, da ni nobene druge možnosti, kot da za ta mesta uvedemo obvezno cepljenje ter da bi s tem bi bistveno izboljšali epidemiološko situacijo. To pa je zelo težko dokazati," dodaja.

Kaj pa odpoved delovnega razmerja če se nekateri uslužbenci ne bi želel cepiti? "Odpoved delovnega razmerja mora temeljiti na kršitvi delovnih obveznosti, nezakonitem ravnanju na delovnem mestu, kršitvi pogodbe o zaposlitvi. Prepričan sem, da bi brez tega obvezno cepljenje pomenilo nezakonito naložitev obveznosti in za takšno ni mogoče izvesti sankcije prenehanja delovnega razmerja," je prepričan A s takšnim zaostrovanjem se spogleduje tudi ZDA. Strokovnjak za javno upravo ob tem pravi, da je ameriško pravo drugačno od evropskega. "Ameriški predsednik ima drugačna pooblastila. Prav tako ni nujno, da bo takšna odločitev vzdržala na sodišču. Tudi ukazi predsednika ZDA so lahko namreč predmet presoje zakonitosti in pravne dopustnosti s strani sodišč," razlaga Pirnat. "Glede na pravo v Evropi in v Sloveniji pa menim, da ni dobrih podlag in nobenih dobrih razlogov, sploh ne na način, na katerega je to predlagano," je prepričan.