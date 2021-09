'Neutemeljeno napovedovanje 90.000 smrti se odraža v diskreditaciji NIJZ'

Krek je bil v nedeljo gost oddaje Intervju na Televiziji Slovenija, pod skupno izjavo, v kateri so njegove trditve ovrgli, so se podpisali epidemiologinji Nina Pirnat in Maja Sočan ter epidemiolog Ivan Eržen .

Naj spomnimo, da je Pirnatova do marca 2020 vodila NIJZ, ko je po očitni nezaupnici Janševe vlade odstopila. Za vršilca dolžnosti direktorja je bil takrat imenovan Ivan Eržen, ki je NIJZ vodil že med letoma 2013 in 2018. V začetku epidemije ni dolgo zasedal položaja direktorja, saj je bil javno kritičen do vladnih ukrepov. Podvomil je o smiselnosti obveznega razkuževanja skupnih prostorov večstanovanjskih stavb in omejitev gibanja na občine. V tistem obdobju je iz strokovne skupine NIJZ izstopila epidemiologinja Sočanova. Zatem pa je vodenje NIJZ prevzel Krek. Ta je bil pred nastopom funkcije vodja Območne enote Koper.

Nizko število obolelih ob prvi razglasitvi epidemije kaže na dobro vodenje odziva na pojav virusa SARS-CoV-2, pa so pojasnili epidemiologi, ki so v tistem času bili na čelu NIJZ. "Nadaljnje komuniciranje Milana Kreka, kot npr. neutemeljeno napovedovanje 90.000 smrti, se še danes odraža v nezaupanju javnosti in diskreditaciji NIJZ."

Na območnih enotah se strokovne naloge delijo na področja nalezljivih in nenalezljivih bolezni. Strokovne naloge Kreka so bile s področja nenalezljivih bolezni, "natančneje preprečevanja odvisnosti od prepovedanih drog" . Epidemiologi so pojasnili, da je komunikacija v povezavi z nalezljivimi boleznimi potekala z epidemiologom, ki je vodil področje nalezljivih bolezni na območni enoti. Dodali so še, da število epidemiologov določa Ministrstvo za zdravje na predlog Zdravniške zbornice Slovenije z razpisom specilizacij in ni odgovornost direktorja NIJZ, "kar bi Milan Krek moral vedeti" . "Tudi danes, ko je NIJZ pod njegovim vodstvom, se število epidemiologov ni spremenilo."

Epidemiologi so potrdili, da je res, da NIJZ nima kriznega centra, vendar je Svetovna zdravstvena organizacija v poročilu iz leta 2017 priporoča organizacijo kriznega centra za obvladovanje tveganj za javno zdravje na državni ravni in ne na ravni posamezne institucije."Pred nastopom Milana Kreka na funkcijo direktorja je njegov predhodnik večkrat opozoril na vlogo NIJZ v epidemiji," so izpostavili in dodali, da je Krek "pristal na to, da vodenje epidemije prevzamejo strokovnjaki z drugih področij in NIJZ odvzel vlogo, ki mu jo narekujejo tako zakonske podlage kot podporni dokumenti".

Finančno nevzdržno bi namreč bilo, da bi krizni center ves čas deloval na NIJZ, saj grožnje javnemu zdravju presegajo pristojnosti NIJZ. "To pa ne pomeni, da NIJZ ne more voditi odziva na epidemijo, saj je to v njegovi pristojnosti, kar mu narekujeta tako Zakon o nalezljivih boleznih kot tudi Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije," so zapisali.

Politično delovanje?

Krek se je v nadaljevanju ponovno spravil na svoje predhodnike, saj je dejal, da "so bli vsi politični ljudje". "So bili sekretarji na ministrstvu, bili so pač del neke politične strukture, in so s tem, ko so prišli k nam, tudi to politično strukturo pripeljali v vodenje in so temu tudi sledili. In dejstvo je, da tam na tem sedežu, kjer jaz sedim, ne sme biti politična oseba. Tukaj mora biti strokovna, ker mi smo strokovna inštitucija, mi moramo strokovno delati, mi moramo stroko gojiti, jo razvijat in strokovno svetovati politiki in politika mora potem na podlagi teh naših zaznav, raziskav, študij in tako naprej ustvariti neko okolje v katerem se lahko potem lažje živi."