PKP6: delno kritje fiksnih stroškov in višje kazni za kršitelje omejitve zbiranja

Državni zbor bo na današnji izredni seji potrjeval nov, že šesti protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije. "Drugi val krize je v primerjavi s prvim zahtevnejši, vendar je vlada prepričana, da je treba vztrajati," meni finančni minister Andrej Šircelj. Eden od nosilnih ukrepov tokratnega zakona je delno kritje fiksnih stroškov. Podjetja bodo do pomoči upravičena že v primeru upada prihodkov za 30 odstokov.

Vlada je v predlogu šestega protikoronskega zakona, ki ga bo poslancem danes predstavil premier Janez Janša, predvidela ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščitno delovnih mest, med najpomembnejšimi pa je delno kritje fiksnih stroškov podjetij. Do pomoči bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Vlada je predvidela, da bo pomoč v oktobru, novembru in decembru namenjena tistim, ki so jim letni prihodki zaradi epidemije upadli za vsaj 40 odstotkov. A je včeraj odbor na predlog poslancev koalicije prag za upravičenost do pomoči znižal na 30-odstotni padec prihodkov. Izplačilo bodo podjetja za vse tri mesece skupaj prejela 20. januarja prihodnje leto.

Že v ponedeljek je odbor DZ za finance iz predloga zakona črtal podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Tako so predlagali poslanci koalicije, ki ureditev te problematike načrtujejo v posebnem zakonu. So pa bolj natančno zapisali, da bo višina delnega povračila izplačila nadomestila plače po novem omejena z višino povprečne plače v državi. Država bo še naprej prispevala 80 odstotkov izplačanega zneska.

Koalicija je nameravala majhnim podjetjem ponuditi subvencioniranje čakanja na delo v polnem znesku, vendar je na seji prišlo do zapleta in so glasovanje o tem ter še nekaterih drugih dopolnilih preskočili. Janja Sluga (SMC) je napovedala, da bodo poskušali to vsebino vključiti v zakon na plenarni seji v sredo.

Odbor je iz zakona črtal določbo o izplačilu mesečnega temeljnega dohodka verskim uslužbencem, do katerega so trenutno upravičeni samozaposleni, kmetje in družbeniki. Finančni minister je v ponedeljek povedal, da bodo to rešitev predvideli v sedmem protikoronskem zakonu za širši krog upravičencev.

Finančni minister Andrej Šircelj je sicer na včerajšnji novinarski konferenci predlagano spremembo podrobneje predstavil. Podjetje bo lahko zaprosilo za 100-odstotno nadomestilo čakanja na delo. Vendar bo najvišji znesek, ki ga bo lahko v tem okviru prejelo, 800.000 evrov, saj je to evropska omejitev višine državne pomoči. Lahko pa bo zaprosilo za 80-odstotno nadomestilo, v tem primeru omejitve ni. Vlada v šestem protikoronskem zakonu predlaga še podaljšanje moratorija na odplačevanje kreditov do 31. januarja prihodnje leto z možnostjo dodatnega podaljšanja za šest mesecev. Sproščena je jamstvena shema, ki bankam omogoča, da dobijo jamstvo za kredite podjetjem; zgornja meja posojila se bo dvignila na 25 odstotkov prihodkov, odpadla pa bo zahteva obveznega pobota. Ukrepi bodo tudi na drugih področjih; tako denimo v času, ko otroci ne morejo v vrtec, tega ne bo treba plačevati, prav tako ne bo treba plačevati bivanja v študentskih domovih. Za športnike, ki so uspešni na mednarodnem področju, bo vlada financirala zaščitno opremo, plačala bo tudi malico za vse otroke do tretjega dohodninskega razreda. Vlada bo za izobraževanje zagotovila tudi sredstva za telekomunikacijsko opremo. V novem protikoronskem zakonu so tudi predvideni dodatki za delo v sivih in rdečih conah, poenostavitev prijave dela na domu, možnost slica virtualnih skupščin in oprostitev DDV za zaščitno in medicinsko opremo. Višje kazni za tiste, ki ne spoštujejo omejitve zbiranja na javnih krajih Kljub nasprotovanju opozicije predlog zakona prinaša tudi občutno zvišanje kazni za tiste, ki v času epidemije ne bi spoštovali omejitev zbiranja na javnih krajih. Zdaj lahko kršitelje doleti globa v višini od 400 do 4000 evrov, po novem pa bo kazen za pozivanje k takšnim kršitvam ali njihovo organiziranje lahko segla do 10.000 evrov.

V smiselnost zvišanja kazni je podvomila tudi Sluga, ki je povedala, da bodo do obravnave na plenarni seji pripravili dopolnilo, s katerim bi višino kazni omejili na največ 5000 evrov, izreči pa bi jo bilo mogoče le za organiziranje in ne že za nagovarjanje h kršitvam. Opozicija je nasprotovala tudi predlogu, da bi v času epidemije izenačili pogoje za vpis na fakultete dijakom s poklicno in splošno maturo. Črtanje tega člena so nato predlagali tudi v koaliciji in odbor je predlogu sledil.