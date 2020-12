PKP7: Nič več plačila DDV za teste, cepiva in povezane zdravstvene storitve?

V sedmem protikoronskem paketu se obeta tudi oprostitev DDV za teste na novi koronavirus, cepiva proti covidu-19 in povezane zdravstvene storitve. To je namreč predlagalo ministrstvo za zdravje, kjer verjamejo, da bi ukrep - poleg večjega števila testiranih in cenejšega cepljenja - pripomogel tudi k administrativni razbremenitvi in zmanjšanju stroškov.

Ministrstvo za zdravje je v predlog sedmega protikoronskega zakonskega paketa (tako imenovani PKP7) vključilo predlog za oprostitev davka na dodano vrednost (DDV) za cepiva proti covidu-19, teste za novi koronavirus, opremo za testiranje in cepljenje in vse s tem povezane zdravstvene storitve, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Če bo predlog sprejet, bodo vsa cepilna mesta, bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji in mobilne enote ter vsi, ki bodo izvajali testiranje, lahko učinkovine in potrebno opremo kupovali brez DDV. Kot so zapisali ministrstvu, je bil tak predlog predhodno sprejet na ravni Evropske unije. Tam je doslej veljalo, da lahko države članice uveljavijo nižjo stopnjo DDV za prodajo cepiv, ne pa za komplete za cepljenje in testiranje. Po novem bo mogoča uveljavitev ničelne stopnje DDV oziroma oprostitev DDV tudi na tem področju, pri čemer se bodo države lahko same odločile, do katere mere ter za katere učinkovine, opremo in zdravstvene storitve bodo uveljavile nižjo oziroma nično stopnjo DDV.