PKP7 s 550 milijonov pomoči bodo poslanci potrjevali 29. decembra

Upokojenci bodo deležni posebnega dodatka, kot so ga bili deležni že spomladi, ko je bil sprejet PKP1. Vsi upokojenci, katerih pokojnina znaša do 510 evrov, bodo prejeli dodatnih 300 evrov, tisti, katerih pokojnina znaša do 612 evrov, bodo prejeli 230 evrov, tisti, katerih pokojnina zanaša do 714, pa 130 evrov. Dodatek bodo prejeli skupaj z decembrsko pokojnino.

Dodatek bodo dobili tudi zaposleni , ki imajo manjšo plačo kot znašata dve minimalni plači. Dodatek v višini 200 evrov bo zaposlenim izplačalo podjetje, in sicer že z decembrsko plačo v januarju. Podjetja bodo nato na Furs skupaj z dokazilom, koliko zaposlenim so dodatek izplačali, poslala ustrezna dokazila.

Starši, ki se nahajajo v prvem do petem dohodkovnem razredu, bodo dobili za vsakega otroka 50 evrov dodatka. Starši, ki imajo tri ali več otrok, bodo dobili poseben dodatek, in sicer 100 evrov tisti s tremi otroki in 200 tisti, ki imajo štiri ali več otrok.

Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov so nosilci in članikmetije, starejši od 65 let, ki niso hkrati prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki za 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec.

Verski uslužbenci bodo dobili temeljne dohodke v znesku 700 evrov. Država jim bo krila tudi plačilo prispevkov.