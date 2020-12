PKP7 prinaša izplačila enkratnih dodatkov, tudi 200 evrov za nekatere zaposlene

Predlog zakona PKP7 podobno kot v prvem valu epidemije prinaša izplačila enkratnih solidarnostnih dodatkov za nekatere skupine prebivalstva. Med njimi so upokojenci, študentje, družine in zaposleni s plačami do dvakratnika minimalne plače.

"Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila davkov in prispevkov," so sporočili iz Ministrstva za finance.

Poleg tega je do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za otroka upravičen eden od staršev ali druga oseba za vsakega otroka, za katerega je upravičen do otroškega dodatka za mesec november 2020. Poleg tega se dodatek za nego otroka v času trajanja epidemije poveča za 100 evrov. Do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence pa so upravičeni starši za otroka, rojenega od vključno 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije. Sprva so bili do tega dodatka upravičeni le starši otrok, ki so se rodili v času razglašene epidemije.