Finančna pomoč in solidarnostni dodatki: kdaj, komu in kako do njih?

Krizni dodatek v višini 200 evrov morajo delodajalci ob decembrski plači izplačati vsem delavcem, ki so decembra delali, ob pogoju, da njihova zadnja izplačana plača ne presega dvakratnika minimalne plače. To pomeni, da ni bila višja od 1.881,16 evra (2x940,58). Dodatek pripada tudi zaposlenim preko javnih del.

Upošteva se plača, kot je opredeljena v 126. členu Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (osnovna plača + dodatek za delovno uspešnost + dodatki + plačilo za poslovno uspešnost). V izračunu limita je treba upoštevati tudi vsa izplačana nadomestila plač, na primer starševsko in bolniško nadomestilo. Pri tistih, ki so se decembra šele zaposlili, se upošteva v pogodbi določena plača oziroma novembrsko izplačilo, če so pred tem delali pri drugem delodajalcu.

Staršem, ki prejemajo otroški dodatek, in rejnikom otrok, starih do 18 let, bo dodatek izplačan do konca meseca, pri ostalih pa bo izplačilo odvisno od časa oddaje vloge.

Staršem, ki prejemajo otroški dodatek, za to ni treba storiti nič, tisti, ki ga ne, pa morajo za vsakega otroka izpolniti posebno vlogo na eDavkih. Oddati jo je treba do 31. januarja.

PKP 7 predvideva 50 evrov solidarnostnega dodatka za vsakega otroka. Prejme ga eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka znaša 700 evrov na mesec za oktober, november in december, kar pomeni, da jo bodo izplačali za nazaj. Upravičeni so verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki zaradi posledic covida-19 dejavnosti ne smejo opravljati oziroma jo opravljajo v močno omejenem obsegu. Več podrobnosti najdete v dokumentu na dnu članka.

S PKP 7 se do konca epidemije za 100 evrov poveča dodatek za družine s tremi in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Dodatek bo izplačan do 31. januarja. Redni dodatek za veliko družino se bo izplačal kot običajno, v mesecu aprilu.

Dodatek za nego otroka se povečuje za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se bo izvedel do 31. januarja 2021. Od januarja 2021 bo znesek dodatka za nego višji do konca epidemije.

Prav tako bo izplačan enkratni solidarnostni dodatek v višini 500 evrov za vsakega otroka, rojenega od 1. januarja 2020. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti, posebne vloge ni treba vlagati. Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. 3. 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona, bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu. Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Solidarnostni dodatek za študente

Do dodatka so upravičeni redni in izredni višješolski in visokošolski študenti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, se v tekočem študijskem letu izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vloga je na voljo na eUpravi, oddati jo je treba do konca meseca. Študentom, ki bodo vlogo vložili do 25. januarja opolnoči, bo dodatek nakazan do 31. januarja, tisti, ki jo bodo vložili med 26. in 31. januarjem, pa ga bodo prejeli februarja. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge.