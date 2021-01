Plačila vrtca oproščeni le starši otrok v črnih regijah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v četrtkovi okrožnici o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in vzgojno-varstvenega dela v vrtcih od 1. februarja dalje navedlo, da bodo v t. i. črnih regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Skladno z istim odlokom vrtci, ki se nahajajo v t. i. rdečih regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, a ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Pri tem se postavlja vprašanje, ali se bodo starši v rdečih regijah, ki ne bodo oproščeni plačila vrtca, odločili, da svoje otroke kljub zaostreni epidemiološki situaciji vseeno pošljejo v vrtec.