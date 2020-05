Plakat na temo covida-19: humornost ali iskanje bližnjic za doseganje pozornosti?

Projekt Plaktivat je večkrat nagrajen družbeno odgovoren projekt, ki nas s plakatov vabi k razmisleku o različnih problematikah v družbi. Tokrat so se lotili covida-19. In če se je na projekt odzvalo ogromno kreativnih ljudi, ki so pripravili kar 245 plakatov, so se med njimi našli tudi takšni, ki so projektu lahko v sramoto. Eden od njih se je v maju znašel tudi na naših ulicah, po mnenju strokovnjakinje za oglaševanje pa mu tam ni mesto.

V maju ste lahko nekateri na ulicah opazili plakate s sporočili na temo koronavirusa, ki so nastali v okviru projekta Plaktivat, ki ga organizira TAM-TAM Inštitut. Gre za družbeno odgovoren projekt, ki je tokrat že šesto leto zapored preko plakatov povabil gledalca k razmisleku o različnih problematikah v družbi. Tokrat o epidemiji in koronavirusu, ki sta nam življenje obrnila na glavo.

Plaktivat je v preteklih petih letih skozi natečaje za oblikovanje mestnega plakata opozoril na dvanajst družbeno odgovornih tem. Med drugimi tudi na nasilje nad ženskami, beg možganov, krizo medijev, spletno zasvojenost, nasilje med mladostniki in sovražni govor. Plaktivatova dela so bila trikrat nagrajena na Slovenskem oglaševalskem festivalu in so osemkrat prejela priznanje za odlično slovensko oblikovanje na bienalu Brumen.

V okviru tokratnega projekta je nastalo več kot 200 plakatnih sporočil, ki krožijo po družbenih omrežjih, nekateri pa so že več tednov tudi na slovenskih ulicah. K sodelovanju je inštitut povabil slovenske agencije, oblikovalke in oblikovalce, ilustratorke in ilustratorje, tekstopiske in tekstopisce, s predlogom, da skozi plakat v času epidemije opozorijo na resnost problematike, ki nas je nenadoma doletela. "Cilj je bil, da slovenska oglaševalska stroka združi moči, znanje ter izkušnje in v krizni situaciji pripomore k preprečevanju širjenja virusa na način, kot najbolj zna, z oglasi,"so zapisali v inštitutu. "Plakati s pomembnimi sporočili so zaokrožili po družbenih omrežjih in spletu. S pomočjo deljenj in vpletenosti uporabnikov ima akcija zelo velik doseg," so zapisali organizatorji natečaja. In če gre za večkrat nagrajen projekt – tudi mednarodno, ter za družbeno odgovorno kampanjo, pa je zbodlo v oči, da jim je na ulico ‘ušel’ plakat, ki si mesta v tej kampanji ne bi zaslužil, kaj šele, da je bil javno predstavljen. Namreč, na ulici se je pojavil plakat z naslednjo vsebino: velik napis Vrzi si ga na roko.Pod njim manjši zapis Milo, seveda!Proti dnu plakata pa še manjši napis Poskrbi, da bo tvoje zdravje in zdravje drugih potešeno.

icon-expand Avtor plakata pravi, da je poskušal na kreativen in humoren način posameznike spodbuditi k umivanju rok. FOTO: 24ur.com

Več kot jasno je, da je želel avtor s pomočjo namigovanja na spolnost pritegniti pozornost, pa je to res potrebno in v tako resnih razmerah primerno? Kaj pravijo organizatorji? Za odziv smo zaprosili TAM-TAMovo ekipo. Kako je sploh možno, da je ta plakat prišel na naše ulice, če gre za družbeno odgovorno kampanjo, s katero so želeli v času epidemije opozoriti na resnost problematike, ki nas je doletela? Kako se to dvoje povezuje s tem sloganom, ki ima skrajno prostaško, seksualno in neprimerno konotacijo? Smo kot družba v tako velikih težavah, da je treba resnost razkuževanja rok izpostaviti s takšno 'seksualno' vsebino? V odgovoru so pojasnili, da je plaktivat kot aktivator kolektivne družbene zavesti praviloma že vsa leta moderiran natečaj s strokovno žirijo, ki naredi ožji izbor in izbere zmagovalca. Tokrat izjemoma zaradi izrednih okoliščin niso omejevali avtorjev, saj so si želeli aktivirati vse slovenske kreativne moči, da vsak na svoj način nagovori svoj del ciljne skupine."Tovrstna kreativna svoboda pa lahko pripelje do zelo različnih kreativnih idej in posledično kakšno delo morda tudi stopi na rob (provokacije),"navajajo v svojem odgovoru in dodajajo, da je v izolaciji nastalo kar 245 del, večina od njih pa je že na ulicah. "Pri TAM-TAMu vsekakor upamo, da je bilo enakovredno opaženih tudi preostalih 244 plakatov, ki skupaj tvorijo družbeno odgovoren projekt, katerega namen je bil iskreno pozitiven – s sporočili pomagati preprečiti širjenje koronavirusa in hkrati spodbujati tudi ustvarjanje v času izolacije." A včasih je tako, da lahko ena slaba sestavina pokvari celotno jed. Izgovarjati se na hitrost in širino projekta ter na dejstvo, da gre res za izjemo, pa tudi ni korektno.

V okviru natečaja, ki sta ga podprla tudi Slovenska oglaševalska zbornica in Društvo za marketing Slovenije, je nastalo več kot 200 vizualnih sporočil, ki si jih lahko ogledate v zbirki plakatov na uradnem TAM-TAMovem Facebookovem profilu.