Planica letos brez gledalcev, a strogi ukrepi so se obrestovali

V Planici se je končala zadnja etapa svetovnega pokala za skakalce. Zaradi epidemije so bile tribune v dolini pod Poncami prazne, v mehurčku pa so za 950 ljudi veljali strogi ukrepi. Ti so se obrestovali. Organizatorji so v težkih razmerah več kot uspešno izpeljali to veliko športno tekmovanje in poskrbeli, da so bili tekmovalci njihovi trenerji in spremljevalne ekipe varni. Vsi so se testirali na dva dni, skupaj pa je bilo opravljenih več kot 3000 testov.

icon-expand