Plenković: Cepljenje bo pogoj za prejemanje subvencij

Hrvaški premier Andrej Plenković je na tiskovni konferenci dejal, da bo subvencija namenjena le nekaterim sektorjem, hkrati pa bo s prejemom subvencije povezal tudi cepljenje. "Ljudje ne morejo pričakovati, da bodo dobili subvencijo, ne da bi prispevali k zdravstveni varnosti," je poudaril. Zagotovil je tudi, da bodo našli rešitev, da bo ta povezava med cepljenjem in subvencijo zakonita in ustavna.

Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković je po seji vlade nagovoril javnost in komentiral spremembe pogojev za nekatere ukrepe za podjetnike. Dejal je, da bo odslej subvencija namenjena le nekaterim sektorjem, hkrati pa bo s prejemom subvencije povezal tudi cepljenje, poroča hrvaški medij 24sata. Izpostavil je, da je vlada v skoraj letu in pol porabila več kot 1,5 milijarde evrov za ohranitev delovnih mest oziroma več kot 2,2 milijarde evrov, ko se prištejejo še prispevki. "To so dejstva. Ohranjanje delovnih mest je dokaz pomena države ter hitrosti, učinkovitosti in poguma naše vladne politike, da pomaga, ko je to resnično potrebno," je dejal in dodal, da je po podatkih za maj ta ukrep uporabljalo približno 35 tisoč delodajalcev za približno 108 tisoč delavcev.

icon-expand Hrvaški premier Andrej Plenković FOTO: AP

"Seveda teh ukrepov ne moremo vzdrževati v nedogled. Vendar pa še vedno obstajajo nekateri sektorji, kot je gostinstvo, ki imajo veljavne delne omejitve. Obstajajo pa sektorji, ki jih omejitve sicer ne zadevajo neposredno, vendar jim je bilo delo objektivno onemogočeno," je povedal in dodal, da je zdaj naloga resornih ministrstev, da vodijo dialog z njihovimi socialnimi partnerji, s hrvaškimi zavodi za zaposlovanje in predstavniki delodajalcev iz različnih sektorjev. Dodal je, da je čas, da preidejo na prilagojene sektorske subvencije. Kakor pravi, to pomeni, da bodo subvencije še naprej v veljavi, vendar pa se ne bodo podeljevale vse povprek, kot so se do zdaj. 'Našli bomo rešitev, da bo povezava med cepljenjem in subvencijo zakonita in ustavna' Spomnil je, da subvencija za ukrep dela s krajšim delovnim časom znaša dobrih 480 evrov, kar z odpisom prispevkov doseže skoraj enak znesek kot ukrep za ohranitev delovnih mest v višini dobrih 534 evrov. Vendar pa Plenković meni, da medtem ko država pomaga delavcem, pa ji ti ne pomagajo pri premagovanju krize covida-19. Hrvaški premier je dejal, da zanimanje za cepljenje upada, čeprav imajo na zalogi več odmerkov cepiva. Vendar pa hrvaška vlada zdaj prehaja na drugačno strategijo: "Kar se tiče cepljenja, menimo, da bi bilo pošteno, da če država v krizi, ki jo je povzročil covid-19, ljudem zagotovi cepiva in plače, da ji tudi ljudje povrnejo z nekim manjšim prispevkom," pravi.

icon-expand Zanimanje za cepljenje na Hrvaškem upada. FOTO: Dreamstime

"Če bo torej nekdo uporabil nepovratna sredstva, bi bilo prav, da se tudi cepi. Ministra Beroša in Marića ter hrvaški zavod za javno zdravstvo bomo prosili, naj natančneje določijo ukrepe, ki jih bo zavod nato sprejel," je dejal Plenković ter izrazil nezadovoljstvo zaradi upada interesa državljanov za cepljenje, kljub temu da je cepivo na voljo. Na vprašanje, ali to pomeni, da bi bilo cepljenje res pogoj za subvencijo, je Plenković odgovoril pritrdilno. A kako pa nameravajo to storiti in ali meni, da bo ta vezava subvencije na cepivo zakonita in ustavna? Hrvaški premier je zagotovil, da bodo tudi za to našli rešitev. "Ljudje ne morejo pričakovati, da bodo prejeli subvencijo, ne da bi vsaj minimalno prispevali k zdravstveni varnosti," je dejal. Hrvaška bo državam v regiji darovala 310 tisoč odmerkov cepiv Hrvaška bo Bosni in Hercegovini podarila 210 tisoč odmerkov cepiv proti covidu-19, je na današnji novinarski konferenci še potrdil Plenković. Kakor poročajo hrvaški mediji, bodo 20 tisoč odmerkov podarili še Kosovu, Črni gori, Severni Makedoniji, Albaniji in Kirgiziji. Te države so po besedah premierja Hrvaško zaprosile za pomoč. Plenković je sicer napovedal, da bo Hrvaška državam v tej regiji darovala kar 310 tisoč odmerkov cepiv. "Glede na to, da ima Hrvaška veliko neporabljenih odmerkov, še več pa jih bo, smo se danes odločili, da bomo sprejeli odločitev in podarili 310.000 odmerkov cepiv," je dejal ter dodal, da je čas hrambe odmerkov omejen.

Spomnil je tudi na nove različice, ki se vse hitreje širijo in ki še vedno ogrožajo ljudi, ter poudaril, da vladi v postopku cepljenja ni spodletelo.