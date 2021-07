Burni odzivi na Plenkovića: 'Tega izsiljevanja družba ne sme sprejeti'

Napoved hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, da bo kot pogoj za subvencijo uvedel cepljenje, je med ljudmi sprožila burne odzive. Delodajalci so se odločno uprli Plenkovićevi napovedi, na noge pa so skočili tudi gostinci, saj menijo, da ukrep preprosto ni izvršljiv. Hrvaški zdravstveni minister medtem miri, da gredo njihove ideje predvsem v smeri cepljenja tistih, ki so vsakodnevno v stiku z večjim številom ljudi.

V zadnjih dneh se je tempo cepljenja na Hrvaškem upočasnil, cepljenih je bilo veliko manj kot napovedanih 50 odstotkov odraslih državljanov. V celoti je bilo cepljenih le 26,6 odstotka ljudi. To pa še zdaleč ni omenjenih 70 odstotkov, ki so potrebni za doseganje kolektivne imunitete.

Včeraj je zato hrvaški premier Andrej Plenković izjavil, da bi to lahko rešili z obvezo, da morajo biti podjetniki cepljeni, če želijo še naprej prejemati podporo za delavce, kar je v javnosti sprožilo burne odzive. Takoj se je tudi postavilo vprašanje, kaj bo z javnimi uslužbenci, ljudmi, katerih delodajalec je prav država. 'To je izsiljevanje, ki ga družba ne sme sprejeti' Napoved pogojevanja subvencij s cepljenjem pa je požela buren odziv delodajalcev. "Ne vidimo modela izvedbe, pri katerem bi bilo lahko cepljenje pogoj za podporo podjetnikom. To je huda diskriminacija," je kritičen predsednik združenja Glas podjetnikov Hrvoje Bujas ter dejal, da niso več v komunizmu: "Ni enostrankarskega sistema." Združenje Glas podjetnikov temu odločno nasprotuje in bo nasprotoval še naprej, pravi Bujas: "To je izsiljevanje, ki ga družba ne sme sprejeti." "Premierja je treba vprašati, kaj misli, kako bodo reagirali zaposleni v javnem sektorju, ki prejemajo plačo iz proračuna, če nočejo biti cepljeni. Ali je pošteno na tak način izsiljevati podjetnike? Bo cepljenje pogoj za plače v javnem sektorju? To je res nora situacija. Poleg tega imate zdravnike in medicinske sestre, ki ne želijo biti cepljeni – kaj pa z njimi?" je kritičen.

icon-expand Bujas: "To je izsiljevanje, ki ga družba ne sme sprejeti." FOTO: Dreamstime

Ne morejo kar tako sprejemati odločitev, še dodaja Bujas. "Takšne poteze so posledica slabega dela vlade, zdaj se odgovornost prelaga na državljane in podjetnike," pravi in opozarja, da gre za čisto diskriminacijo. Sprašuje se tudi, kaj bo kot delodajalec počel s tistimi, ki jih iz upravičenih razlogov ni mogoče cepiti. "Združenje Glas podjetnikov ni proti cepljenju, ravno nasprotno, a naši člani so po Plenkovićevi izjavi besni. Kaj pomeni, da kot delodajalec prevzemam odgovornost, da moram prisiliti zaposlene, če se nočejo cepiti? Moram delavca odpustiti?" Bujas ni skrival jeze. Troskotova: Ni sporno cepljenje, temveč način Na nogah so tudi gostinci, ki menijo, da ta ukrep preprosto ni izvedljiv. Žaklina Troskot, predsednica Neodvisnega združenja gostincev, je dejala, da ni sporno cepljenje, ampak je sporen način. "Način, kako želimo spodbuditi cepljenje." Podobno kot Bujas tudi ona izpostavlja, da lastniki gostinskih lokalov enostavno ne morejo prisiliti zaposlenih, ki ne želijo biti cepljeni, da se cepijo. Po drugi strani pa opozarja, da odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu ni rešitev. "Kaj se bo zgodilo? Končali bodo na zavodu za zaposlovanje in država jim bo vseeno morala plačevati podporo." Na drugi strani pa vlada meni, da morajo vsi prispevati k omejevanju pandemije, menijo pa tudi, da vlada ni dolžna financirati pomoči. Troskotova je k temu dodala, da so ti ljudje do pomoči upravičeni, ker ne morejo delati. In to ne po lastni želji, ampak zaradi višje sile. "Če bi lahko normalno delali, ne bi potrebovali podpore," je pojasnila.

Hrvaška vlada meni, da so ena redkih držav, ki svojim prebivalcem zagotavlja subvencije oziroma nadomestilo za delo. "Ne morem se strinjati s tem, da druge države niso uvedle podobne podpore. Vse države Evropske unije so dvakrat, če ne celo kar trikrat znižale DDV za gostinstvo, da bi pomagale svojim gostincem in turizmu, panogama, ki sta najbolj trpeli. Prišli smo do trenutka, ko ljudje nimajo več zaupanja v oblast, saj se je govorilo eno, delalo pa drugo. Temu moramo narediti konec. Tu smo zaradi dialoga, pobude, vendar se moramo normalno pogovarjati. Z grožnjami in izsiljevanjem ne bomo dosegli ničesar," je bila kritična. Brez podpore ne morem preživeti, je še dodala. "Kaj naj naredim? Naj mi dovolijo delati pod enakimi pogoji kot prej. V tem primeru podpore ne bi potrebovala. Ali mi dovolite, da delam, ali pa moram prejemati podporo," je pojasnila. Na žalost je še vedno veliko gostincev, ki ne morejo delati, saj ne izpolnjujejo nekaterih pogojev, kot so odprte terase. Dodala je še, da verjame, da lahko še vedno najdejo neko razumno rešitev. "Dejstvo je tudi, da se pri nas tudi v državnih službah in institucijah veliko ljudi ni cepilo," je izpostavila in dodala, da bodo na koncu kaznovani mali ljudje. Minister za zdravje miri: Ne nameravamo diskriminirati zasebnega sektorja "Rekel sem že, da diskriminacije ne bo in da ne sme obstajati. Trenutno se pripravljajo revizije smernic za zdravstvene delavce in bolnike. Začenjamo vrsto sestankov, na katerih se bomo z vsemi ministri pogovorili o tem, kakšno je njihovo mnenje. Razmišljamo tudi o vseh javnih službah in ne nameravamo diskriminirati zasebnega sektorja," je dejal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. Že včeraj je vlado opozoril, da je v teku revizija smernic za zdravstvene delavce in bolnike. "Začenjamo serijo razgovorov z ministrstvi, razmišljamo o vseh javnih službah, vzgojiteljih, delavcih v trgovinah, voznikih v javnem prevozu, razmišljamo o otrocih," je dejal Beroš. "Pred nami je odprtje dialoga med resornimi ministri in sindikati ter delodajalci," pravi hrvaški minister. To se bo po njegovih besedah začelo prihodnji teden.

icon-expand Koronavirus Hrvaška FOTO: Shutterstock

"Dolžnost vlade je, da pri zaščiti življenj sprejema rešitve, ki pa morajo upoštevati širše družbene interese. Treba se je pogovoriti, ali morajo biti ugodnosti državne vedno in v vsaki situaciji brez kakršnega koli pogoja do druge strani. Vendar pa to ne pomeni uvedbe obveznosti cepljenja," je izpostavil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Ideja predvideva cepljenje tistih, ki so največkrat v stiku z ljudmi. "To so vozniki v javnem prevozu, učitelji, profesorji, vzgojitelji, zdravstveni delavci in drugi ljudje, ki so kako drugače v dnevnem stiku z večjim številom ljudi," pojasnjuje Beroš. Dodaja, da je njihov cilj trenutno predvsem zaustaviti širjenje bolezni in ustvariti pogoje, da jeseni ne bi imeli vala, kakršnega so imeli lani.

Bo necepljene bolnike in zdravstvene delavce res treba testirati ob vstopu v bolnišnice? Dejal je, da o novem režimu resno razmišljajo: "Nekaj moramo storiti tudi v zdravstvenem sektorju. Imamo že nekaj pritožb bolnikov, ki mislijo, da so se okužili prav v bolnišnicah. Ne glede na to, kako resne so te pritožbe, moramo storiti vse, da se okužba ne razširi." "Razvili bomo nove smernice za zdravstveni sektor. Trenutno smo v prehodnem obdobju, vendar pa razmišljamo o uvedbi testiranja ob vstopu v bolnišnico," je dejal in pojasnil, da želijo s tem zagotovili večjo varnost bolnikov. Ne izključujejo niti obveznega cepljenja Cepljenje na Hrvaškem se sicer že nekaj časa upočasnjuje, zato obveznega cepljenja še ne izključujejo. Argument za obvezno cepljenje naj bi bil, da so nekatera cepljenja že obvezna, na primer cepljenje proti hepatitisu, ki je manj smrtonosna bolezen, kot je koronavirus. O ukrepih za spodbujanje bolj množičnega cepljenja razmišljajo tudi na ravni Evropske unije, vendar pa obvezno cepljenje na Hrvaškem vsaj za zdaj ni verjetno. Obvezno cepljenje, za katero je tudi Beroš dejal, da še ni izključeno, pa ostaja zadnja možnost. Vlada bo namreč precepljenost najprej poskušala zagotoviti na druge načine.