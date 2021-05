Dogovor o prehajanju hrvaške meje še pred uveljavitvijo covidnega potrdila

Na srečanju voditeljev EU v Bruslju so pozvali k hitri uveljavitvi digitalnega covidnega potrdila na ravni unije, da bi evropskim državljanom omogočali lažje potovanje. Covidno potrdilo naj bi predvidoma zaživelo konec junija.

Hrvaški premier Plenković je potrdil, da bodo skušali doseči rešitve za prehod čez mejo, še preden bo potrdilo začelo veljati na ravni celotne unije. O tem se je danes pogovarjal z Janšo in kolegi iz Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske, je povedal Plenković, ki je za razliko od Janše po koncu današnjega vrha EU stopil pred novinarje.

"Nam je v interesu, da naše sosednje države oziroma njihovi državljani lahko pridejo na Hrvaško. Mnogi med njimi so že cepljeni proti covidu-19 z enim ali dvema odmerkoma, nekateri so preboleli covid, nekateri pa so testirani. Našli bomo aranžmaje, kako bi lahko prišli na Hrvaško tudi prej,"torej preden bo uveljavljeno covidno potrdilo na evropski ravni, je izjavil Plenković.

Povedal je tudi, da covidno potrdilo ni dokument za prehod čez mejo, temveč dokument, v katerem bo na mejnem prehodu možno jasno ugotoviti, ali so se potniki cepili proti covidu-19, ga preboleli ali pa imajo negativen test na novi koronavirus. Pospešil bo pretok potnikov čez mejo ter omogočal tudi bolj varno bivanje na Hrvaškem, je poudaril.