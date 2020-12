Po 48-urni blokadi promet med Francijo in Veliko Britanijo znova stekel

Francoska vlada je omilila prepoved potovanj med Francijo in Veliko Britanijo zaradi pojava novega seva koronavirusa. Po 48 urah blokade je tako promet med obema državama znova stekel. Znova so vzpostavljene tudi železniške in letalske povezave. Potovanja bodo mogoča ob predložitvi negativnega testa.

Francija je mejo z Veliko Britanijo zaprla zaradi pojava novega seva koronavirusa, ki je po ocenah strokovnjakov lahko tudi do 70 odstotkov bolj nalezljiv. Zaradi blokade je posledično v pristaniškem mestu Dover na britanski strani obtičalo več tisoč tovornjakov. Francozi in Britanci so zdaj vendarle dosegli dogovor, promet med državama pa je danes znova stekel, a pod določenimi pogoji. Pri voznikih tovornjakov, ki so obtičali na meji bo zdravstveno osebje, katerim je na pomoč priskočila tudi vojska, opravilo hitre teste, ki lahko zaznajo tudi nov sev koronavirusa. Rezultat bo znan v približno 30 minutah. Če bo negativen, bodo vozniki lahko prečkali mejo. Testiranje bo potekalo tudi na francoski strani meje za voznike, ki vstopajo v Veliko Britanijo.

Še vedno sicer ni jasno, kaj bodo storili z vozniki, ki bodo na testu pozitivni, poroča BBC. Rokavski preliv je pomembna trgovska pot, v času Božiča pa med obema državama dnevno potuje okoli 10.000 tovornjakov, ki večinoma prevažajo svežo hrano. V britanskih trgovinah z živili so opozorili, da bi lahko zaradi blokad prišlo do pomanjkanja nekaterih svežih živil, med drugim solate in citrusov.

icon-expand Prometni kaos v Veliki Britaniji zaradi blokade Francije. FOTO: AP

Od danes so znova vzpostavljene tudi letalske povezave in ladijski promet, spet vozi vlak Eurostar. Po sporazumu lahko v Francijo iz Velike Britanije potujejo prevozniki, francoski državljani in britanski državljani s francoskim prebivališčem. Pri tem morajo priložiti obvezen negativni test, ki so ga opravili v manj kot 72 urah pred odhodom. Tudi Nizozemska je napovedala, da bo znova dovolila prihode iz Velike Britanije, a le ob predložitvi negativnega testa. Več kot 50 držav, vključno z Italijo, pa še naprej blokira vse povezave z Otokom. Evropska komisija je v torek priporočila usklajen pristop članic glede potovanj in transporta v odziv na novi sev koronavirusa, ki se je razširil v Združenem kraljestvu. Pozvala je k olajšanju nujnih potovanj in tranzita potnikov ter k odpravi prepovedi potovanj z letalom ali vlakom.