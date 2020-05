Po 72 urah iz zapora v Črni gori izpustili duhovnike Srbske pravoslavne cerkve

Veliko vernikov je v petek zvečer na ulicah več črnogorskih mest čakalo na odločitev tožilstva v Nikšiću, ali bodo duhovnike Srbske pravoslavne cerkve (SPC) izpustili ali jim bodo pripor podaljšali. Priprli so jih, ker so kljub prepovedi zbiranja zaradi novega koronavirusa vodili molitveno procesijo, ki se je je udeležilo več tisoč vernikov. Danes so jih dočakali s cvetjem in vzkliki podpore.

V sredo zvečer so po pridržanju duhovnikov v več mestih v Črni gori potekali protesti. Prišlo je do nemirov in spopadov s policijo, ki je proti protestnikom v mestih Plevlja in Nikšić uporabila tudi solzivec. Poškodovanih je bilo 26 policistov, pridržali so več deset ljudi.