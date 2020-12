Po božiču gibanje med občinami prepovedano v vseh regijah, izjema športne aktivnosti

Hkrati pa je med izjeme, zaradi katerih se dovoljuje prehod občinske meje, vlada dodala športno dejavnost. V vseh regijah bodo torej posamezniki v drugo občino lahko odšli z namenom izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, torej predvsem držati ustrezno razdaljo do drugih.

Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, je bila odločitev za sprostitev prehoda občinskih meja v epidemiološko ugodnejših občinah vezana na sprostitev nekaterih storitvenih dejavnosti. Ker se te z odlokom, ki velja od četrtka do vključno 4. januarja, zapirajo, pa tudi prehoda med občinami ne bo več. Posledično odlok tudi ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav.

Ostale izjeme, denimo odhod na delo ali pomoč nekomu, ki jo potrebuje, ostajajo v veljavi z izpolnjeno izjavo, ki je objavljena na spletni strani vlade in marsikateri občinski spletni strani, ter ustreznimi dokazili.

Sprememba odloka začne veljati 25. decembra, še vedno pa velja, da bo prehajanje tako občinskih kot regijskih meja za vse dovoljeno od četrtka od 12. ure do petka do 20. ure. Če se epidemiološke razmere ne bodo poslabšale, pa podobno na silvestrovo in prvega januarja. Omejitev nočnega gibanja ostaja v veljavi.