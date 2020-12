WHO pozorna na sev koronavirusa, ki naj bi bil do 70 odstotkov bolj nalezljiv

WHO je sporočila, da z britanskimi oblastmi vseskozi izmenjujejo podatke o domnevnem novem sevu. Na Otoku medtem poteka intenzivna analiza dogajanja. Zaenkrat so znanstveniki zaznali spremembe na spike proteinu, ki ga virus uporablja za vezavo na gostiteljeve celice.

Če bodo skrbi britanskih strokovnjakov potrjene, in ko bo znanega več o lastnostih in vplivu te različice virusa na javno zdravje, pri WHO obljubljajo nove napotke za države.

Nova različica virusa je kriva za nove ukrepe britanskih oblasti, ki so se odločile zaostriti ukrepe v delih države, tudi v prestolnici, potem ko so znanstveniki na jugu Anglije identificirali sev virusa, ki naj bi bil do 70-odstotkov bolj nalezljiv.

Nov sev virusa je po ocenah britanskih oblasti v kratkem času postal dominanten v Londonu in še nekaj drugih krajih, na srečo pa po zdaj znanih podatkih strokovnjaki menijo, da ni bolj smrtonosen, prav tako naj ne bi bil odporen na cepiva, ki so trenutno že v uporabi ali v razvoju. Vseeno pa pomeni večja nalezljivost večjo nevarnost ljudi in večji pritisk na zdravstveni sistem.

Strokovnjaki ob tem pravijo, da so mutacije virusov normalen pojav, ki se zgodi, ko se ti širijo po populaciji, da pa je mutacije pomembno zgodaj zaznati in ukrepati.

Strožji ukrepi bodo sicer v Veliki Britaniji prizadeli okoli 18 milijonov ljudi.