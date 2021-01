Po državi steklo splošno hitro testiranje

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je v nedeljo poudarila, da je hitro množično testiranje namenjeno posameznikom, ki niso bolni, so pa morda v zadnjem času imeli kak stik, ki jih skrbi. Po njenih navedbah se je v hitrih testiranjih v zadnjih dneh leta izkazalo, da je bil pozitiven približno en odstotek testiranih.

V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo prostovoljno presejalno testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi za prebivalce Mestne občine Ljubljana izvajali v Športni dvorani Kodeljevo. Kot so sporočili, bo testiranje možno danes med 11. in 15. uro, sprejem bo možen do 14. ure.