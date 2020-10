Po Evropi novi ukrepi, v kitajskem mestu bodo testirali devet milijonov ljudi

Večina evropskih držav zaradi ponovnega naraščanja števila okužb s koronavirusom sprejema nove ukrepe. Tudi Italija, ki je bila v prvem valu na najhujšem udaru, je pred sprejemom omejitev, kot so prepoved zasebnih zabav ter skrajšanje delovnega časa gostinskih lokalov in barov. Na Kitajskem bodo zaradi vdora virusa v bolnišnico v mestu Čingdao testirali vseh devet milijonov prebivalcev.

V Italiji, kjer so bili zaradi novega koronavirusa v prvem valu med evropskimi državami najbolj prizadeti, bodo uvedli nove ukrepe za zajezitev koronavirusa, saj se znova spopadajo s porastom števila okužb. Število dnevnih novih primerov je namreč v teh dneh preseglo 5000, prvič po mesecu marcu. Smrtnost, povezana z virusom, je sicer precej nižja kot na vrhuncu pandemije spomladi.

icon-expand Italijanski minister za zdravje Roberto Speranza FOTO: AP

Zdravstveni minister Roberto Speranza je predlagal prepoved zasebnih zabav po vsej državi, za Rim pa skrajšanje delovnega časa v barih in restavracijah. "Moramo intervenirati z ukrepi, ampak ne s takšnimi kot v preteklosti. To nam bo omogočilo, da nalezljivost spravimo pod nadzor in se izognemo strožjim ukrepom v prihodnosti," je dejal v intervjuju za RAI. V nedeljo je zunanji minister Luigi Di Maio že zavrnil možnost državnega 'lockdowna', rekoč, da si ga gospodarstvo preprosto ne more privoščiti. V Grčiji so medtem oblasti sporočile, da je v enem dnevu umrlo 13 ljudi s covidom-19, potrdili pa so 280 novih primerov. Sprejeli bodo nove ukrepe, med drugim zmanjšanje števila ljudi v restavracijah, muzejih in drugje, kjer se zbira veliko ljudi. Te omejitve bodo veljale v Atenah in nekaterih drugih regijah, kjer je incidenca novih primerov še posebej visoka. V Franciji pa imajo težave z zdravstvenim kadrom, kjer je več kot polovica medicinskih sester tik pred izgorelostjo, sodeč po nacionalni raziskavi, v katero so vključili kar 60.000 zdravstvenih delavk. Spopadajo se z odpovedanimi dopusti in povečano količino dela zaradi pandemije. Na Slovaškem bo od četrtka obvezno nošenje mask tudi na prostem, dodatno bodo omejili delovanje restavracij in trgovin. Restavracije bodo lahko nudile le osebni prevzem jedi in pijač, od četrtka pa bodo zaprti bazeni, savne in fitnesi. Trgovine in lekarne bodo sicer ostale odprte, ampak bodo morale nameniti del odpiralnega časa le za upokojence. Večji dogodki bodo prepovedani, profesionalni športni dogodki pa bodo potekali brez gledalcev.

icon-expand Zaprti bari in restavracije v Angliji FOTO: AP

V Angliji zdaj strožje ukrepe sprejemajo bolj lokalno. Liverpool čaka tretja stopnja protikoronskih ukrepov, kar pomeni, da bodo zaprli pube in bare, stavnice, igralnice in telovadnice. Lokalne oblasti so sicer poudarile, da od vlade želijo jasen načrt tega, kako in kdaj rahljati te stroge ukrepe tretje stopnje, kot so jih poimenovali. Prva stopnja ukrepov bo sicer predvidoma vključevala omejitev zbiranja na šest ljudi in zapiranje lokalov ob 22. uri, predstavil pa jih bo britanski primer Boris Johnson. Druga stopnja pa bo najverjetneje vključevala prepovedi medgospodinjskih socialnih obiskov in druženje s člani drugih gospodinjstev v barih in restavracijah. Poleg Merseysida, kjer se nahaja Liverpool, tretja stopnja ukrepov najverjetneje čaka tudi Manchester in Newcastle. Na Kitajskem nameravajo testirati vse prebivalce devetmilijonskega mesta Na Kitajskem, v mestu Čingdao v vzhodni provinci Šandong, so naznanili, da bodo testirali vse prebivalce mesta, po tem, ko se je pojavilo šest novih primerov, povezanih z bolnišnico, ki je zdravila ljudi, ki so se vrnili iz tujine. V bolnišnici so uvedli lockdown, čaka pa jih ogromen podvig s testiranjem, saj ima mesto kar devet milijonov prebivalcev. 11. oktobra so na Kitajskem sicer zabeležili 21 novih okužb, med njih pa ne štejejo asimptomatskih primerov. V državi imajo zdaj predvsem primere vnesenih primerov.

icon-expand Razkuževanje rok v mestu Čingdao FOTO: AP