Evropa odpravlja stroge ukrepe in sprošča potovanja med državami

V Evropski uniji je bilo doslej z najmanj enim odmerkom cepljenih dobrih 35 odstotkov odraslega prebivalstva. Tempo cepljenja se pospešuje in EU je na dobri poti, da doseže 70-odstotno precepljenost odraslega prebivalstva do konca julija. Ob ugodnih epidemioloških trendih se zato vse bolj sproščajo tudi potovanja med državami, ki naj bi jih še olajšalo zeleno potrdilo. Vse več držav si zato obeta dobro turistično sezono. Od Avstrije, Nemčije, Slovaške, Poljske, do Španije, Portugalske in Grčije, povsod postopoma odpravljajo stroge ukrepe. V Avstriji so odpravili policijsko uro, na Sloveškem izredne razmere. Odpirajo se hoteli, kulturne ustanove, turistične znamenitosti, trgovine in lokali.

