Po Evropi se širi nov val covida-19

WHO in ECDC sta ocenila, da bi moralo še na milijone ljudi po Evropi biti cepljenih proti covid-19. Pozvali so evropske države, naj začnejo s cepljenjem proti gripi in covidu-19 še pred novim valom ter porastkom sezonske gripe.

"Čeprav nismo tam, kjer smo bili pred enim letom, je jasno, da pandemije covid-19 še ni konec," sta dejala direktor WHO za Evropo Hans Kluge in direktorica ECDC Andrea Ammon .

"Morebitno sočasno kroženje covid-19 in sezonske gripe bo ranljive ljudi izpostavilo povečanemu tveganju hude bolezni in smrti, močno otežen pa bo tudi pritisk na bolnišnice ter zdravstveno osebje, ki so že tako izčrpani od prejšnje epidemije," so sporočili.

Predvsem velja opozorilo za cepljenje za ranljive skupine, kot so nosečnice, starejši od 60 let in tisti s spremljevalnimi boleznimi.

Prejšnji teden so zdravstveni uradniki v Franciji povedali, da je država že vstopila v osmi val virusa. "Da, smo v osmem valu," je dejala Brigitte Autran, ki je članica vladnega strateškega odbora za cepljenje. "Vsi kazalniki gredo navzgor."

Porast okužb so zabeležili tudi v Nemčiji, kjer so že spremenili pravila o nošenju mask in higieni. Pravila se uvajajo, ker država beleži stalen porast okužb, pri čemer so uradniki v zadnjih 24 urah zabeležili 96.367 novih primerov, kar je približno dvakrat več od števila, zabeleženega pred tednom dni.