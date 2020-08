Po Evropi število okužb narašča, v Pekingu nošenje mask ni več obvezno

V preteklem tednu je zaradi virusa umrlo 122 ljudi, kar je več kot desetkrat več kot pred enim mesecem. Simón je za pomoč prosil vplivneže iz družbenih omrežij in jih pozval, naj svojim sledilcem sporočijo, da so prav mladi lahko krivi za okužbo starejših članov svojih družin.

Španija je v četrtek poročala o 3349 novih primerih, koordinator za nujne primere zdravstvenega ministrstva Fernando Simón pa je dejal, da čeprav deluje, da je epidemija na nacionalni ravni pod nadzorom, to za določena območja ne velja. Če bo število okuženih še naprej naraščalo, bo "veliko hospitalizacij, veliko ljudi na intenzivni negi in veliko smrti" , je dejal.

Minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer je izključil kakršno koli preložitev začetka novega šolskega leta, ki se začne 1. septembra, čeprav je dodal, da "bi lahko obstajale lokalne izjeme" . Učenci, stari več kot 11 let, bodo morali nositi maske, kadar bodo v zaprtih prostorih in kadar bo med njimi manj kot meter razdalje.

Uradniki pravijo, da virus danes večinoma kroži v večjih mestih in med mladimi, ki običajno nimajo resnih simptomov, zato se tudi število ljudi, ki se zdravijo v bolnišnici, ni veliko spremenilo. Kljub temu so še tri mesta – St Etienne, Nice in Toulouse – v svojih mestnih središčih zapovedala obvezno nošenje mask. Nošenje maske je bilo že prej obvezno v prometnih območjih prestolnice Pariza.

Francija poroča o velikem porastu števila primerov koronavirusa. Včeraj so potrdili 4.771 novih primerov, kar je tisoč primerov več v primerjavi s sredo. Prvič po mesecu maju so poročali o več kot 4.000 novih primerih na dan. V zadnjem tednu so povečali svoje zmogljivosti za testiranje in opravili 664.000 testov, je sporočilo zdravstveno ministrstvo. A povečuje se tudi število pozitivnih primerov, v tednu med 11. in 17. avgustom je odstotek okuženih znašal 3,3 odstotka, teden prej je bil odstotek pozitivnih na 2,1 odstotka, konec julija pa na 1,5 odstotka.

Največ okuženih v Nemčiji prišlo s Kosova, iz Turčije in Hrvaške

V Nemčiji so poročali o 1.707 novih primerih, za velik porast pa krivijo dopustnike, pa tudi zabave in družinska srečanja. Najvišja stopnja okužbe je pri tistih, ki so se vrnili s Kosova, iz Turčije in Hrvaške. V najbolj naseljeni nemški zvezni državi Severno Porenje - Vestfalija je več kot tretjina povratnikov, ki so bili pozitivno testirani, prišlo prav s Kosova, skoraj 20 odstotkov pa iz Turčije. Tisti, ki so se vrnili iz Španije in Grčije, pa predstavljajo le 2,5 in 0,5 odstotka pozitivnih primerov v državi.

Za zdaj je Nemčija za nevarni označila dve hrvaški županiji: Šibensko-kninsko in Splitsko-dalmatinsko. Tisti, ki se bodo vračali iz teh regij, bodo morali na obvezno testiranje. Na rdeči seznam sta Hrvaško uvrstila tudi Združeno kraljestvo in Slovenija. V Sloveniji smo med okuženimi iz Hrvaške zabeležili predvsem mlade, ki so se vračali iz zabav.

Italija: Konec zaprtja je povzročil pretiran občutek lažne varnosti

O velikem porastu okužb je poročala tudi Italija, kjer so v četrtek potrdili 845 novih primerov. Število sicer ni tako veliko kot pri nekaterih drugih evropskih državah, a gre kljub temu za stopnjo okužbe, ki je bila nazadnje tako visoka maja. "Nismo v tako slabem položaju kot Francija in Španija, vendar trenutno stanje ni zadovoljivo," je dejal Massimo Galli, vodja zavoda nalezljivih bolezni v milanski bolnišnici Sacco.

O največ primerih so poročali iz Benečije, kjer so potrdili 159 primerov, in Lombardije, kjer so poročali 154 primerih. Še 115 primerov so zaznali v rimski regiji Lazio. "Konec zaprtja je povzročil pretiran občutek lažne varnosti," je dodal Galli. Opozoril je tudi na mlade, ki se vračajo s poletnih počitnic, in navedel primer devetih ljudi, ki naj bi se z virusom okužili na Hrvaškem. "Nočem biti tisti, ki krivi mlade," je dejal prof. Galli, "vendar vsak dan prejemamo poročila te vrste".

V ZDA število primerov okužb upada

Po vsej Ameriki opažajo upad okuženih s koronavirusom, a se to, če Američani ne bodo previdni, lahko spet hitro spremeni, je opozoril ameriški visoki uradnik. Trendi "gredo v pravo smer", je dejalBrett Giroir, zdravnik, ki nadzira testiranje na koronavirus v ZDA, in razlog za upad delno pripisal varnostnim protokolom, kot sta nošenje mask in socialno distanciranje.

Dnevno povprečno število uradnih novih primerov koronavirusa v ZDA že tedne upada. V sredo so potrdili približno 47.300 primerov, kar je precejšen upad od zadnjega vrha, ki so ga zabeležili 22. julija, ko je bilo povprečno število okuženih 67.317, kažejo podatki univerze Johns Hopkins. Državni voditelji boljše rezultate pripisujejo tudi spoštovanju varnostnih smernic. V zvezni državi Washington predstavniki zdravstva trdijo, da se število novih primerov upočasnjuje. "Razliko je naredilo bolj dosledno pokrivanje obrazov,"je dejal sekretar za zdravje John Wiesman.

Da bo število umrlih močno upadlo, je prepričan tudi direktor ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni Robert Redfield. A dodal je, da se stanje ne izboljšuje v vseh regijah."Zatika se predvsem v Srednji Ameriki," je povedal. Zvezdne države se morajo držati predpisanih ukrepov, je prepričan.