Avstrijske oblasti so zaskrbljene, saj število avstrijskih obiskovalcev festivala na Hrvaškem, ki so bili pozitivni na koronavirus, še naprej narašča. Potrdili so že 186 okužb. Hkrati so Avstrijci uvedli nekoliko strožja pravila za vstop v državo. Letalski potniki in povratniki iz Nizozemske, Španije ali Cipra bodo morali ob prihodu predložiti negativen PCR-test ali dokazilo, da so cepljeni oz. covid-19 preboleli v zadnjih 90 dneh.

Po festivalu na Hrvaškem okuženih že 186 Avstrijcev. FOTO: Shutterstock V Avstriji skrbi zbujajo številni udeleženci festivala na plaži Zrće na hrvaškem otoku Pag. Do četrtka opoldne so v povezavi s festivalom "Austria goes Zrće" potrdili že 186 okužb, v sredo sta bili še 102. Festivala se je sicer udeležilo okoli 19.000 ljudi. Število okuženih v Zgornji Avstriji je iz srede na četrtek poskočilo iz 47 na 67. Poleg tega so potrdili še 14 primerov, ki jih je mogoče pripisati maturitetnemu izletu X-Jam. Zgornje avstrijska zdravstvena uradnica Christine Haberlander je mlade pozvala, naj se cepijo. Prav pri mladih je namreč stopnja cepljenja še vedno podpovprečna, mladi pa bi bili lahko zato glavne žrtve novih okužb, poroča Kronen Zeitung. Po poročanju kriznega štaba Zgornje Avstrije v Linzu okuženi Avstrijci niso potovali skupaj, vsi pa so se udeležili istega dogodka. Še dvanajst primerov v Spodnji Avstriji, visoko število okužb tudi na Tirolskem V spodnji Avstriji se je medtem število okuženih po podatkih urada državne svetnice za zdravje Ulrike Königsberger-Ludwig povečalo na 50. V enem dnevu so tako potrdili še 12 dodatnih okužb. Na Tirolskem se je v enem dnevu število okuženih povečalo s štiri na 29 primerov. Zvezna dežela je zato urgentno vse tiste, ki so bili tudi v Zrćah ali v bližini, pozvala, naj takoj opravijo PCR-test. Oblasti sicer predvidevajo, da je primerov okužb dejansko še več. Skupno so pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah potrdili 503 okužbe, še pred tednom jih je bilo 452. V bolnišnicah je 121 covidnih bolnikov, od tega 40 na intenzivni negi. Pred dvema tednoma so avstrijski mediji poročali tudi, da se je na zabavi X-Jam pri Poreču s koronavirusom okužilo tudi 65 avstrijskih maturantov. Dve okuženi osebi so odkrili že tekom zabave, 63 pa šele po vrnitvi v Avstrijo. V Avstriji za letalske potnike iz več držav zaostritev pogojev vstopa Letalski potniki in povratniki iz Nizozemske, Španije ali Cipra bodo morali od torka ob prihodu v Avstrijo obvezno predložiti negativen PCR-test na novi koronavirus ali dokazilo, da so cepljeni oz. covid-19 preboleli v zadnjih 90 dneh. Kdor dokazila ne bo imel, se bo moral registrirati in obvezno opraviti PCR-test na letališču. Tisti, ki bodo morali opraviti test, a ga zaradi posebnih okoliščin ne bodo uspeli opraviti nemudoma na letališču, ga bodo morali opraviti v 24 urah, še piše v posodobljenih pogojih vstopa v državo. Osebam, ki se bodo uprle testiranju, grozi globa v višini do 1450 evrov. Še naprej velja izjema pri testiranju za otroke do 12. leta. Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein ni želel izključiti možnosti, da bodo kmalu razširili seznam držav, za katere bodo veljali novi pogoji. Da bo testiranje obvezno le na letališčih je posledica tega, da bi bilo pretežko na vseh mejnih prehodih vzpostaviti centre za testiranje, je še dodal minister.