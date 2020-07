Po Ischglu še St. Wolfgang? V Avstriji strah pred novim žariščem v turističnem kraju

V sosednji Avstrija narašča zaskrbljenost, da bi turistično priljubljenem St. Wolfgang lahko postal novi Ischgl - smučarsko središče, ki je postalo eno največjih žarišč v Avstriji, od tu pa se je virus širil tudi po Evropi. Zgolj od srede so v St. Wolfgangu potrdili 53 primerov, predvsem med praktikanti, ki so zaposleni v turizmu.

V kraju St. Wolfgang, ki leži ob istoimenskem jezeru v pokrajini Salzkammergut v Zgornji Avstriji, so zgolj od srede do danes potrdili 53 primerov okužbe s koronavirusom. Kralj za priljubljeno turistično destinacijo, kjer so lani zabeležili več kot 400.000 nočitev. Od srede, ko so potrdili prvi primer, so testirali več kot tisoč ljudi, poroča Reuters. Trenutno zbolevajo predvsem mladi praktikanti, ki so zaposleni v turizmu. Okužbo pa so potrdili tudi pri najmanj enem gostu. "Okuženi praktikanti so bivali v različnih zmogljivostih, večinoma v dvo- in triposteljnih sobah,"je povedal vodja turističnega združenja jezero Wolfgang Hans Wieser.

icon-expand St. Wolfgang velja za turistično priljubljeno mestece. FOTO: Shutterstock

Praktikanti so se poleg tega srečevali v prostem času, med drugim v dveh barih, ki so ju medtem že zaprli. Lokalne oblasti so že odredile tudi zaprtje dveh priljubljenih hotelov, vsi gostinski lokali morajo svoja vrata zapreti ob 23. uri. Glavar okraja Gmunden Alois Lanz je poudaril, da za počitniške goste obstaja le majhna verjetnost okužbe, saj so vsi praktikanti pri delu nosili zaščitno masko. Vse goste, ki so obiskali St. Wolfgang od 15. julija naprej, pa bodo obvestili o izbruhu koronavirusa. A vse več primerov v turističnem kraju vzbuja spomine na smučarsko središče Ischgl, eno prvih in obenem večjih žarišč epidemije v Evropi. Do sedaj so s smučiščem po Evropi povezali kar 1600 primerov. Raziskava medicinske univerze v Innsbrücku pa je pokazala, da se je s koronavirusom v Ischglu okužilo 42,4 odstotka prebivalcev. Predvsem pa so na oblasti leteli očitki o malomarnosti, da so prepozno uvedli ukrepe za zajezitev širjenja okužbe ter celo o prikrivanju okužb - po tem ko so številne evropske države že opozarjale na številne okužbe v tem smučarskem središču, je to še nekaj dni obratovalo popolnoma običajno.