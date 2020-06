Po kakšnem ključu države uvrščamo na seznam (ne)varnih držav?

V Slovenijo lahko brez omejitev vstopajo državljani 24 evropskih držav. Na tem seznamu pa ni denimo Nizozemske, ki je bila julija lani na drugem mestu po številu prenočitev. Po drugi strani pa lahko k nam potujejo Italijani, ki imajo eno najslabših epidemioloških slik v Evropi. Kakšen je torej ključ, po katerem razvrščamo države na seznam varnih držav?

icon-expand V Slovenijo lahko brez omejitev vstopajo državljani 24 evropskih držav. FOTO: Shutterstock

Nizozemski turisti, ki so nameravali julija na počitnice v Slovenijo, bodo kot kaže morali spremeniti svoje načrte. Ta država namreč ni uvrščena na seznam varnih držav, iz katere lahko v Slovenijo obiskovalci nemoteno vstopajo. To pa se bo precej poznalo na slovenskem turizmu, saj so bili v lanskem juliju glede na podatke nizozemski gostje po številu prenočitev na drugem mestu in so predstavljali kar 10-odstotni delež prenočitev med tujimi gosti (198.651). Pred njimi so bili le gosti iz Nemčije, ki so opravili 284.305 prenočitev (14,3-odstotni delež). Čeprav zaradi kratkih počitnic Nizozemci največ potujejo med 12. julijem in 15. avgustom, pa so vse od leta 2017 na četrtem mestu tudi po celoletnem številu prenočitev, takoj za Nemci, Italijani in Avstrijci. V teh letih so v Sloveniji opravili več kot pol milijona prenočitev samo Nizozemci. Gre torej za enega ključnih trgov za Slovenijo, ki pa je zaradi novega koronavirusa edini od naštetih držav, katerih državljani ne morejo počitnikovati v Sloveniji.

Julij je tik pred vrati in obstoječe rezervacije so pod vprašajem. Tisti, ki še nimajo rezerviranih počitnic, se trenutno odločajo za rezervacije v zadnjem trenutku, a Slovenija zanje ne pride več v poštev. Obenem pa v tem tednu letijo prva letala iz Belgije in Nizozemske v Slovenijo. Ti leti niso odpovedani in prav mogoče je, da marsikdo od potnikov ne ve, da bo moral v 14-dnevno karanteno. —Tina Batistuta

Ustanoviteljica Mijn Slovenië, edine za Slovenijo specializirane turistične agencije v nizozemskem jeziku, Tina Batistuta pravi, da bo to pomenilo veliko škodo za slovenski turizem. "Najbolj nam je žal za naše slovenske partnerje, torej ponudnike nastanitev in doživetij. Tisti partnerji, s katerimi smo bili na zvezi prejšnji teden, o omejitvah potovanj nizozemskih in belgijskih turistov sploh niso bili obveščeni," pravi. Sprašuje se, zakaj Nizozemske in Belgije ni na seznamu varnih držav, Italija pa je, kljub temu da je imela najslabšo sliko v Evropi. Ob tem je izpostavila tudi dejstvo, da Avstrija, Hrvaška in Italija vse sprejemajo turiste iz omenjenih dveh držav. Po kakšnem ključu Slovenija države uvršča na seznam (ne)varnih držav? Kot pravi Batistuta, je stanje na Nizozemskem v primerjavi z Italijo boljše. "Če primerjamo število smrti zaradi covid-19 per capita, je v Italiji v zadnjih dveh tednih umrlo več kot dvakrat toliko ljudi kot na Nizozemskem. Prav tako je na Nizozemskem nižje število obolelih. Število smrti in število obolelih je manjše tudi v primerjavi z Nemčijo. Kljub temu je Nizozemska edina od petih najpomembnejših trgov slovenskega turizma, katere državljani ne morejo nemoteno potovati v Slovenijo," je nanizala nekaj podatkov.

icon-expand Pandemija bo močno oklestila letošnji turizem. FOTO: Bobo

Postavlja se torej vprašanje, po kakšnem ključu se države uvrščajo na sezname. Če primerjamo številke, ima Nizozemska res manj skupnih kot tudi dnevnih primerov okužb in smrti kot Italija. Pa vendarle je treba v poštev vzeti tudi velikost prebivalstva, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).