Po konferenci zdravniki, nasprotniki cepljenja, zboleli za covidom, zdravijo se z ivermektinom

Na Floridi je v začetku novembra potekala konferenca, na kateri so zdravniki iz vse države razpravljali o alternativnih možnostih zdravljenja covida-19. Po besedah družinskega zdravnika Johna Littlla, glavnega organizatorja, se je dogodka udeležilo med 800 in 900 ljudi.

Med govorci je bil tudi 71-letni zdravnik Bruce Boros, ki je zbranim povedal, da z ženo že 16 mesecev redno uživata ivermektin. "Nikoli v življenju se nisem počutil bolje." Le dva dni kasneje je nato Boros zbolel za covidom-19, poleg njega pa še šest zdravnikov, ki so se udeležili dogodka.

Littell je za lokalni medij Daily Beast ocenil, da so zdravniki na konferenco že prišli okuženi. "Mislim, da so se okužili v New Yorku ali Michiganu ali od koder so že prišli." Po njegovih besedah vsi zdravniki, ki so zboleli, jemljejo ivermektin, Boros pa da se počuti dobro.

A po poročanju medija Daily Beast, ki se sklicuje na vire blizu Borosa, je 71-letni kardiolog in odločen anticepilec hudo bolan, zdravi pa se na svojem domu v Key Westu.

Ivermektin je antiparazitik, ki se uporablja za zdravljenje okužb s paraziti pri ljudeh in živalih; pri ljudeh najpogosteje za onkocerkiaze, strongiloidaze in kožne larve migrans. Stroka poudarja, da zdravilo ni dokazano učinkovito pri zdravljenju covida-19 in je lahko ob uživanju prevelikih količin nevarno. Ameriška uprava za hrano in zdravila ga ni odobrila za zdravljenje bolnikov s covidom-19.