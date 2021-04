Po minkih in dihurju, okužene tudi vidre

Azijske vidre z majhnimi kremplji so bile pozitivne na novi koronavirus, so v nedeljo sporočili iz akvarija v ameriški zvezni državi Georgia. "Začele so kazati blage respiratorne simptome, vključno s kihanjem, izcedkom iz nosu in kašljanjem," so v sporočilu za javnost zapisali v akvariju in dodali, da naj bi si živali "popolnoma opomogle."

"Niso na razstavi, za njih pa skrbijo strokovne ekipe za zdravje in oskrbo živali v akvariju," so dodali v izjavi, ne da bi navedli, koliko vider je okuženih. Podpredsednica akvarija za zdravje živali in okolja Tonya Clauss je dejala, da so vidre "pod zelo natančnim nadzorom" in da imajo le blage simptome."Pričakujemo, da si bodo vse popolnoma opomogle."