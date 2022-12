Po množičnih protestih Kitajska rahlja stroge covidne ukrepe

V kitajski prestolnici Peking so v torek lahko ljudje v pisarne, supermarkete in na letališča vstopili brez dokazila o negativnem testu na covid. Gre za enega od zadnjih omilitvenih ukrepov, ki jih je sprejela vlada po zgodovinskih protestih prejšnji mesec.

Vladni časopis China Daily je v članku z naslovom "Peking se znova pripravlja na življenje" pisal, da ljudje "postopoma sprejemajo" počasno vrnitev v normalnost. Oblasti so namreč do določene meje sprostile nekatere najstrožje omejitve glede covida na svetu, prav tako pa mehčajo svoj ton glede grožnje virusa, zato mnogi upajo, da bi to, po treh letih pandemije, lahko pomenilo izrazitejši premik k normalnosti. "To bi lahko bil prvi korak k ponovnemu odpiranju," je za Reuters povedal 27-letni Hu Dongšu, ko je izvlekel svojo potovalno kartico, da bi vstopil na železniško postajo v Pekingu, kjer ne potrebuje več negativnega testa za vožnjo s podzemno železnico. Tudi za vstop na letališki terminal mestni letališči od ljudi ne zahtevata več testiranja, so poročali državni mediji, čeprav o spremembi pravila glede negativnega testa pred vkrcanjem na letalo ni bilo govora. A po nizu protestov prejšnji mesec, ki so prikazali največje javno nezadovoljstvo na celinski Kitajski, odkar je predsednik Ši Džinping leta 2012 prevzel oblast, so pričakovanja po novih sproščanjih velika.

icon-expand Kitajska že tri leta vztraja pri strogih covidnih omejitvah FOTO: Shutterstock

Že v sredo bi Kitajska lahko objavila deset novih nacionalnih ukrepov za omilitev, navajata dva vira. Možnost nadaljnje sprostitve pravil je med vlagatelji vzbudila optimizem, da se bo drugo največje gospodarstvo na svetu znova okrepilo in pomagalo spodbuditi svetovno rast. Je pa kljub zagotovilom oblasti dnevni promet v večjih mestih, kot sta Peking in Čongčing, ostal le na delčku prejšnje ravni. Nekateri ljudje ostajajo previdni, saj se ne želijo okužiti z virusom, zlasti starejši, hkrati pa obstaja zaskrbljenost glede obremenitev, ki bi jih lahko povzročilo rahljanje omejitev, na krhek kitajski zdravstveni sistem. "Moji starši so še vedno zelo previdni," je povedal James Liu, 22-letni študent v Šenzenu v južni provinci Guangdong, kjer so oblasti "nenadoma" opustile zahteve glede testiranja za vstop v družinsko stanovanjsko naselje. Kitajska je od ponedeljka poročala o 5235 smrtnih primerih, povezanih s covidom, vendar so nekateri strokovnjaki opozorili, da bi lahko število naraslo nad milijon, če bi bilo sproščanje prenagljeno. Analitiki medtem ocenjujejo, da območja, ki so zdaj zaprta, predstavljajo približno 19,3 odstotka skupnega kitajskega BDP, kar je enako velikosti indijskega gospodarstva, kar je manj od 25,1 odstotka prejšnji ponedeljek. To pomeni prvo znižanje pozorno opazovanega indeksa od začetka oktobra, pred skoraj dvema mesecema. Medtem uradniki še naprej zmanjšujejo pomen virusa, s čimer se Kitajska približuje temu, kar druge države govorijo že več kot leto dni, ko so opustile omejitve in se odločile živeti z virusom. Tong Džaohui, direktor pekinškega inštituta za respiratorne bolezni, je v ponedeljek dejal, da je najnovejša različica virusa, omikron, povzročila manj primerov hude bolezni kot svetovni izbruh gripe leta 2009, poroča kitajska državna televizija.

icon-expand Kitajska rahlja nekatere covidne omejitve FOTO: AP

Bi pa že januarja lahko Kitajska obvladovanje nalezljivega virusa s trenutno najvišje kategorije A znižala na manj strogo kategorijo B, je v ponedeljek ekskluzivno poročal Reuters. "Najtežje obdobje je minilo," je uradna tiskovna agencija Šinhua zapisala v komentarju, objavljenem pozno v ponedeljek, pri čemer je navedla slabitev patogenosti virusa in prizadevanja za 90-odstotno cepljenje prebivalstva. Analitiki zdaj napovedujejo, da bo Kitajska naslednje leto morda znova odprla gospodarstvo in opustila nadzor na mejah prej, kot je bilo pričakovano, nekateri predvidevajo, da se bodo popolnoma odprle spomladi. Toda več kot polovica Kitajcev pravi, da bodo odložili potovanje v tujino, tudi če bi se meje jutri znova odprle, je pokazala raziskava svetovalnega podjetja Oliver Wyman, ki je vključevala 4000 potrošnikov na Kitajskem. A če so na eni strani tisti, ki so previdni glede vrnitve v normalnost, na drugi strani obstajajo takšni, ki zahtevajo več svobode. "Te politike je treba izvajati hitro," je na WeChatu zapisal pekinški odvetnik s priimkom Li in se odzval na zmanjšanje zahtev glede testiranja v prestolnici. "Naša življenja in delo so bili tako dolgo prizadeti." In tudi zaradi triletnih strogih covidnih omejitev je prejšnji mesec na Kitajskem zavrelo. Številni so bili presenečeni, da so se protesti zgodili v državi, kjer je javno nesoglasje redko. "Tako pogumni so," je dejal Guang, študent univerze v provinci Sečuan. "Iskreno povedano, nikoli si nisem predstavljal, da bi lahko bili protesti v tej državi tako razširjeni." Čeprav je proteste spodbudil smrtonosni požar na zahodu Kitajske, jim nekateri pripisujejo tudi druge razloge. Mnogi so poudarili težke gospodarske razmere, ki jih ljudem povzročajo ponavljajoče se omejitve. "Okoli sebe čutim recesijo," je dejala Čen iz Pekinga, ki je v svojih 30 letih. "Očitno je, da gre gospodarstvo navzdol. Manj ljudi v nakupovalnih središčih, izginjanje malih podjetij in višje cene dnevnih dobrin so boljši dokaz kot uradni podatki. Zdaj je katastrofa, ne zaradi covida, ampak zaradi neumne politike."

icon-expand Protest proti strogim covidnim ukrepom na Kitajskem FOTO: AP