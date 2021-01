Po modelu C bi se lahko v šole vrnili tudi učenci 4. in 5. razredov

A pri modelu C je zapisano tudi, da lahko ob razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitetah ravnatelj posamezne šole, če je zagotovljeno upoštevanje splošnih in higienskih priporočil, odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda. Ravnatelj odločitev o izvajanju pouka v šoli za učence 4. in/ali 5. razreda sporoči Sektorju za osnovno šolo na šolsko ministrstvo takoj, ko sprejme takšno odločitev. V takšnem primeru se pouk na daljavo izvaja le za učence od 6. do 9. razreda.

Kdo bo lahko torej v torek prestopil šolski prag? Na šolskem ministrstvu so na vprašanje odgovorili, da je vlada v sredo izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, z izjemo prepovedi zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda v tistih regijah, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije covida-19, v rdeči fazi. Te pa so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija. Dodali so, da odlok predvideva, vrnitev v šolo samo za učenke in učence od 1. do 3. razreda.

Glede na to, da bodo številne učilnice ob prihodu prve triade v šolo ostale prazne, bi morda marsikateri ravnatelj želel, da se v šolo vrnejo tudi učenci 4. in 5. razreda. Ob zagotavljanju higienskih standardov in zadostnega kadra, bi to lahko tudi odločil, saj model C to dovoljuje, a kot kaže, je vlada spet zapisala nekaj in odločila nekaj drugega. Učenci od 4. razreda naprej bodo tako morali počakati še nekaj časa, da se epidemiološka slika v državi izboljša.