Po nesreči na Vrtači Policija opozarja na morebitne okužbe s koronavirusom

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je opoldan na gori Vrtača v Karavankah poškodoval slovenski državljan. Na kraju dogodka so po navedbah uprave za zaščito in reševanje posredovali reševalci tržiške gorske reševalne službe ter helikopter Slovenske vojske z dežurno posadko Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterske nujne medicinske pomoči. Vendar pa je bila na kraju nesreče že posadka avstrijskega helikopterja, ki je oskrbela poškodovanega in ga prepeljala v bolnišnico v Celovcu na nadaljnje zdravljenje.