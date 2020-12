Po nesreči razkrili, koliko bo EU plačala za cepiva

Cene, ki jih bo EU plačala za posamezna cepiva, so se za kratek čas pojavile na spletu, potem ko se je belgijski državni sekretarki na finančnem ministrstvu Evi De Bleeker pripetila "nesreča" in je tvitnila razpredelnico s cenami, ob tem pa še razkrila, da bo Belgija za 33 milijonov odmerkov cepiva plačala 279 milijonov evrov.

Čeprav je bil tvit hitro izbrisan, so številke že bile objavljene v več medijih.

O cenah cepiv se je dolgo ugibalo, vendar jih Evropska komisija ni želela razkriti, saj naj bi šlo za zaupni podatek v pogodbi s proizvajalci.

Na drugi strani so številne nevladne organizacije zahtevale razkritje, saj bodo države cepiva plačale z davkoplačevalskim denarjem.

Kakšne so torej cene? Trenutno sicer za EU ni odobreno še nobeno od teh cepiv.

AstraZeneca: 1,78 evra

Johnson & Johnson: 8,50 dolarja ali 6,94 evra

Sanofi/GSK: 7,56 evra

BioNTech/Pfizer: 12 evrov

CureVac: 10 evrov

Moderna: 18 dolarjev ali 14,69 evra

V kabinetu sekretarke so se za objavo že opravičili in dodali, da "nesreča" ne bo vplivala na dobavo cepiv, poroča Politico.

V ZDA pred vrati odobritev drugega cepiva

Ameriški regulatorji so medtem sklenili, da bo FDA v kratkem izdala izredno dovoljenje za uporabo cepiva Moderne, potem ko so že odobrili cepivo podjetij Pfizer in BioNTech, cepljenje pa že poteka.

Ameriška vlada namerava sicer od Moderne odkupiti 200 milijonov odmerkov cepiva, od Pfizerja in BioNTecha pa 100 milijonov. V obeh primerih gre za cepivi, ki sta na testiranjih pokazali visoko stopnjo učinkovitosti.

V Pfizerjevih stekleničkah so dodatni odmerki

Medtem pa so v ZDA, kjer že poteka cepljenje s cepivom Pfizerja in BioNTecha odkrili, da v steklenički cepiva ni le pet odmerkov, ampak v nekaterih primerih med šest in sedem, kar je v času, ko na voljo ni veliko odobrenih cepiv, vsekakor dobra novica, pravijo.

FDA je zdaj izdala navodilo, naj uporabijo tudi preostalo cepivo v steklenički, pojavila se je namreč zmeda in ponekod naj bi ostanke zavrgli, saj so dosledno sledili navodilom regulatorjev, naj s cepivom iz ene stekleničke cepijo pet ljudi.

Strokovnjaki so pojasnili, da proizvajalci običajno stekleničke res "velikodušno" napolnijo, da pa je redko, da bi bilo v stekleničkah toliko "dodatka". A očitno se je zgodilo prav to in pristojni ocenjujejo, da je to zelo prijetno presenečenje, ki pomeni, da bo cepivo v prvi fazi prejelo več ljudi, kot so predvidevali.

Iz Pfizerja so sporočili, da so lahko v stekleničkah "različne količine", da pa mora o uporabi odločiti regulator. So pa tako iz Pfizerja kot FDA sporočili, naj tisti, ki cepijo, ne mešajo ostankov iz različnih stekleničk zaradi morebitne kontaminacije.