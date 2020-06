Po neuradnih podatkih na Hrvaškem odkrili 70 novih okužb

Po neuradnih podatkih N1 so v zadnjih 24 urah na Hrvaškem testirali 911 ljudi, pozitivnih naj bi bilo najmanj 70 ljudi. Spomnimo. Včeraj so jih potrdili 22.

V Istri so po do zdaj znanih podatkih potrdili eno novo okužbo, vnesena pa je bila iz Švedske. Gre za žensko, ki ima dvojno državljanstvo: hrvaško in švedsko. Vneseno okužbo iz ZDA so odkrili v Brodsko-posavski županiji. Na območju Primorsko-goranske županije je pet novih okužb, vse so povezane z vnosom iz tujine. Včeraj so hrvaški mediji poročali o okuženi osebi na Reki, ki je pripotovala iz Slovenije.

Na območju Zadarske županije so potrdili štiri nove okužbe. Gre za tri tuje državljane in državljanko Hrvaške. Niti ena od teh okužb ni povezana s spornim teniškim turnirjem, temveč gre za turiste in osebo, ki je pred tem obiskala Slovenijo.

Hrvaška je sicer včeraj prav zaradi vnesenih primerov zaostrila nadzor na meji s Srbijo in BiH. Za potnike, ki prihajajo iz teh držav, je odslej obvezna 14-dnevna karantena. Slednja je obvezna tudi za potnike, ki prihajajo s Kosova in iz Severne Makedonije. Zaradi novega odloka hrvaške vlade je bila v sredo precejšnja gneča na mejnih prehodih z BiH. Odlok je namreč v veljavo stopil šele danes ob polnoči. Najdaljša čakalna doba je bila na mejnem prehodu Maljevac pri Veliki Kladuši in pri Slavonskem Brodu.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je sicer danes na seji vlade dejal, da stopajo v fazo življenja z virusom. Premier Andrej Plenković se je dotaknil porasta okužb v zadnjih dneh in opozoril, da je "virus spet tukaj", potem ko so ga v prvem valu uspešno premagali.

Izjemno ugodne epidemiološke razmere, ki smo jih dosegli, so privedle do odpiranja meja, vendar smo se zavedali, da to predstavlja veliko tveganje, je dejal Plenković. Spomnil je, da trenutno na Hrvaškem biva več kot 200.000 turistov. Zaradi porasta okuženih je premier pozval k upoštevanju ukrepov in opozoril, da so se državljani preveč sprostili.

"Naše sobivanje z virusom se nadaljuje in tega se moramo zavedati,"je dejal Plenković in dodal, da bo storjeno vse, da bo število okuženih čim manjše, a da je normalno, da bo več žarišč. To ni šprint, a upam, da tudi ni maraton, je še dodal premier.