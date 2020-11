Po neuradnih podatkih v sredo potrdili 1925 novih okužb

Reprodukcijsko število R se medtem še vedno umirja, je dejal Kacin. Umirja se tudi število dnevnih novih hospitalizacij. Največ sprejemov v bolnišnice smo imeli 3. novembra, od takrat to število pada. Dodatne postelje, ko so jih čez vikend vzpostavili v UKC Ljubljana, se sicer že postopoma polnijo.

Stanje je alarmantno v Splošni bolnišnici Murska Sobota, od koder so že v torek sporočili, da so že nekaj dni zasedene vse zmogljivosti za bolnike s covidom-19. A zahvaljujoč solidarnosti, pomoči in sodelovanju drugih bolnišnic ter drugih odgovornih so do zdaj pokrili vse potrebe bolnikov.

Vlada bo sicer na današnji seji na Brdu pri Kranju odločala o trajanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Po neuradnih informacijah naj bi koalicijski partnerji dosegli dogovor o dodatni zaostritvi ukrepov za 14 dni, kar je predlagal minister za zdravje Tomaž Gantar. Delovale bi tako le nujne storitve, šole pa bi še naprej ostale zaprte.