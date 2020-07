Po novem rekordu dnevnih okužb Trump prvič v javnosti z masko

Dnevno število novih okužb v ZDA je že štiri dni zapored višje od 60.000. Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, so v državi tako doslej skupaj odkrili že 3.242.073 okužb, umrlo pa je 134.729 ljudi. ZDA tako ostajajo na prvem mestu po številu okužb in smrtnih žrtev v svetu.

"Nikoli nisem bil proti maskam, a menim, da obstajata čas in kraj zanje," je dejal novinarjem, ko je zapuščal Belo hišo s temno masko, okrašeno s predsedniškim grbom, na obrazu.

Predsednik Donald Trump , ki je doslej kljub številnim priporočilom epidemiologov in pozivom, naj da državljanom zgled, odločno nasprotoval nošenju zaščitne maske, si je v soboto prvič javno nadel masko.

Kljub naraščanju okužb po številnih ameriških zveznih državah medtem še naprej sproščajo zaščitne ukrepe. Na Floridi so tako v soboto za javnost znova odprli zabaviščni park Disney World, čeprav so v tej zvezni državi zabeležili 10.360 novih primerov okužb in 95 smrtnih žrtev.